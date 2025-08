Charles Leclerc pakte op verrassende wijze de pole position af van de McLarens. Oscar Piastri moest genoegen nemen met de tweede plaats achter de Ferrari van de Monegask. Hij start nog wel voor Lando Norris. De kampioenschapsleider worstelde, net als zijn teamgenoot, met de onvoorspelbare wind.

Als het voor een team niet lastig was om door Q1 en Q2 te komen, dan was het wel McLaren. Piastri was het snelst in de eerste sessie, terwijl Norris relatief comfortabel vierde werd achter Fernando Alonso en Isack Hadjar. In de tweede sessie was het de beurt aan Norris om de beste rondetijd te klokken voor Piastri. Maar het was de Australiër die Q3 opende met een 1:15.398. Tevreden met die tijd was hij niet en hij hoopte sneller te gaan in de tweede run, maar dat lukte niet, in tegenstelling tot Leclerc die hem op 0.026 seconden versloeg. Norris nam op 0.015 seconden afstand van Piastri genoegen met de derde plek.

Triest excuus

"Volgens mij was de wind heel erg veranderd. Ik weet dat het altijd als zo'n triest excuus klinkt om de wind de schuld te geven", begon Piastri bij de traditionele interviews, wijzend naar de weersomstandigheden tussen Q1 en Q3. "Maar het is alsof de wind 180 graden was gedraaid. Alle bochten voelden daarna anders. Mijn eerste ronde in Q3 voelde best wel slecht, omdat ik er niet aan gewend was. Ik dacht dat mijn tweede ronde beter was, maar die was juist langzamer. De omstandigheden waren moeilijk om in te schatten. Misschien hebben we het niet helemaal goed uitgevoerd, maar ik ben hoe dan ook verrast dat we niet sneller konden."

