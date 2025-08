Charles Leclerc kwam tijdens de derde kwalificatiesessie als een duveltje uit een doosje met de pole position-tijd op de proppen, waardoor de druiven bij het McLaren-kamp zuur waren. Lando Norris legt de schuld van het missen van de eerste startrij bij de veranderde weersomstandigheden én waarschuwt Leclerc voor zondag.

Lange tijd leek McLaren de gedoodverfde favoriet voor de eerste twee posities in de kwalificatie, totdat het papaya-duo plotseling niet wist te verbeteren in de laatste runs op de Hungaroring. Leclerc ging er met de felbegeerde pole vandoor, iets dat voor een sippe Norris - startend vanaf P3 - zorgt: "Vanuit ons perspectief zeker", reageert hij op de vraag of het teleurstellend is of het geen eerste startrij voor McLaren is.

Artikel gaat verder onder video

Wind was een probleem

Norris vervolgt: "Charles deed het geweldig in de laatste ronde. De wind veranderde enorm in de laatste sessie en daar hadden wij veel last van. Ik heb niet veel om over te klagen. We dachten allebei een goede ronde gereden te hebben in de laatste sessie. Charles heeft het heel goed gedaan." Hij gaat ook even in op de flinke aanslag op de banden hier: "Het is een lange ronde met veel bochten. Het is lastig. In Q2 hebben we laten zien hoe snel we zijn. Toen de wind veranderde, werd het een stuk lastiger. Het is geen gemakkelijke ronde om alles aan elkaar te knopen. Als dat lukt, voelt het fijn. Als het niet lukt - zoals in Q3 - dan ben ik niet zo blij."

Waarschuwing aan Leclerc

Ten slotte blikt de Britse coureur nog even kort vooruit naar de zondag. Focust hij op het pakken van de zege of alleen op het verschalken van teamgenoot Oscar Piastri? "Ik wil naar voren en winnen. Als ik dat doe, pak ik punten. Het wordt een mooie race. Ik denk dat wij morgen wel iets meer snelheid hebben dan Charles, dus ik ben benieuwd."

