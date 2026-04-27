Volgens Nelson Piquet Jr. krijgt Max Verstappen in de Formule 1 te maken met een bevooroordeeld Brits mediakorps. De Braziliaan neemt het op voor de Red Bull Racing-coureur, nadat Verstappen vorige maand weigerde een Britse journalist te woord te staan tijdens de Grand Prix van Japan. Hij stelt dat de pers in de koningsklasse een duidelijke voorkeur heeft voor Britse coureurs en dat de reacties van journalisten vaak buiten beeld blijven.

Tijdens het raceweekend in Japan stuurde Verstappen verslaggever Giles Richards van The Guardian weg uit een mediasessie van Red Bull. De viervoudig wereldkampioen weigerde zijn persmoment te beginnen zolang de journalist in de ruimte was, wat volgens hem te maken had met een gebrek aan respect. De aanleiding hiervoor was een persconferentie in Abu Dhabi in december vorig jaar. Destijds stelde Richards vragen over een tijdstraf in Spanje die Verstappen uiteindelijk de wereldtitel kostte ten gunste van Lando Norris, waarbij de journalist volgens de Limburger met een "domme grijns" zat te kijken.

Gedrag achter de schermen

Piquet Jr., die momenteel uitkomt in de NASCAR Euro Series en de Braziliaanse Stock Car Pro Series, benadrukt dat het publiek een eenzijdig beeld krijgt van dergelijke persmomenten. Volgens hem wordt de dynamiek tussen coureur en pers verkeerd weergegeven doordat journalisten niet in beeld komen. "De camera wordt erbij gepakt en ze filmen de coureur met een microfoon", begon de Braziliaan bij Pelas Pistas. "Niemand ziet wat er achter de camera gebeurt. Als er ook een camera de andere kant gericht zou worden om het gezicht van de journalist te laten zien, zou je de reacties zien die ze maken, en dan zie je het gelach", aldus Piquet Jr. over de houding van de aanwezige pers.

Britse voorkeur in de Formule 1

Daarnaast wijst de broer van Kelly Piquet op de samenstelling van het mediakorps, dat gedomineerd wordt door Britse partijen. Hij is van mening dat zij hun eigen landgenoten, zoals regerend wereldkampioen Lando Norris en Ferrari-coureur Lewis Hamilton, openlijk steunen. "Iedereen weet al dat de meeste journalisten Brits zijn en dat ze de Britten bevoordelen, zoals Lando en Hamilton, in ieder geval alle Engelsen", verklaart Piquet Jr. in de podcast. "Dit is iets wat normaal is in de Formule 1, omdat het een sport is waar de meeste teams in Engeland zitten", voegt hij daaraan toe.

De uitspraken van Piquet Jr. sluiten aan bij eerdere klachten van Verstappen zelf. De Red Bull-coureur gaf in het verleden al meermaals aan dat hij het "verkeerde paspoort" heeft voor de Formule 1-paddock, waarmee hij doelde op een ingebakken voorkeur voor Britse coureurs bij zowel de media als de wedstrijdleiding.

Gerelateerd