Waarom kreeg Piastri wél straf en Russell in Canada niet voor een vergelijkbare overtreding?

Oscar Piastri was na afloop van de wedstrijd in Silverstone niet te spreken over de straf die hij kreeg voor het remmen achter de safety car. Max Verstappen kwam daardoor kortstondig voorbij, maar het was Piastri die uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden kreeg.

Het doet denken aan een situatie van enkele weken geleden in Canada, toen George Russell hetzelfde deed maar door de stewards werd gespaard. Opvallend is dat de FIA destijds niet eens een onderzoek instelde naar het moment, maar pas in actie kwam na een protest van Red Bull Racing.

Russell in Canada

De situaties zijn vergelijkbaar, maar niet helemaal identiek. Zo trapte Russell in Canada op de rem omdat, in zijn ogen én die van Verstappen, de safety car te langzaam reed. Het remmen was bedoeld om de banden op temperatuur te houden. Bovendien reed Russell nog achter de safety car, die op dat moment niet van plan was naar binnen te gaan. Red Bull voerde in haar protest aan dat Russell irrationeel remde. "Red Bull heeft telemetrie ingediend waarop de gaspedaal- en remtoepassingen van elke auto te zien zijn. Red Bull suggereerde dat uit het feit dat op de onboard-beelden van auto 63 te zien was dat de coureur in zijn spiegels keek voordat hij remde, afgeleid kon worden dat hij wist dat auto 1 direct achter hem zat en dat hij remde om auto 1 tot een inhaalactie te dwingen, met als doel een overtreding door auto 1 uit te lokken," aldus Red Bull in Canada.

Conclusie FIA

De FIA concludeerde uiteindelijk: "Wij accepteren de uitleg van de coureur van auto 63 over het incident en zijn ervan overtuigd dat de coureur van auto 63 niet onvoorspelbaar reed door te remmen waar hij dat deed of in de mate waarin hij dat deed. Ook al werd dit niet in het protest aangevoerd, zijn wij eveneens van mening dat de coureur van auto 63 door te remmen waar, wanneer en in de mate waarin hij dat deed, zich niet schuldig maakte aan onsportief gedrag."

Incident Piastri niet vergelijkbaar volgens FIA

Leggen we dat naast het incident met Piastri, dan moeten we concluderen dat de FIA de twee momenten als verschillend beoordeelt. Daar valt wat voor te zeggen, want Piastri bepaalde het tempo op het moment dat hij op de rem trapte. De safety car was immers al naar de pitstraat gereden. De FIA wijst vooral op de snelheid waarmee het gevaar ontstond: "Toen de wedstrijdleider had aangegeven dat de safety car die ronde naar binnen zou komen en de lichten waren gedoofd, remde auto 81 plotseling hard (59,2 psi remdruk) en verminderde zijn snelheid midden op het rechte stuk tussen bocht 14 en bocht 15 van 218 km/u naar 52 km/u. Hierdoor moest auto 1 een uitwijkmanoeuvre maken om een aanrijding te voorkomen. Dit leidde er kortstondig toe dat auto 1 onvermijdelijk auto 81 inhaalde, een positie die hij onmiddellijk teruggaf."

Artikel 55.15 van sportief reglement

Aangezien het om een situatie ging waarbij Piastri het tempo mocht bepalen, is artikel 55.15 van het sportief reglement van toepassing. Dat artikel bepaalt dat een auto vanaf het moment dat de lichten van de safety car worden gedoofd, een tempo moet aanhouden zonder onregelmatig te remmen of andere manoeuvres uit te voeren die andere coureurs in gevaar kunnen brengen. Juist dát zag de FIA misgaan bij de koploper in het kampioenschap. Piastri kreeg daarom een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn licentie.

