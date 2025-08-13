FIA ziet teams 2026-motoren verhullen: 'Niet alle motorfabrikanten zijn even transparant'
FIA ziet teams 2026-motoren verhullen: 'Niet alle motorfabrikanten zijn even transparant'
Hoewel er vanuit de coureurs wel wat kritiek is op de wagens van volgend jaar, en dan met name op de power units, stelt FIA-directeur Nikolas Tombazis dat het geklaag voorbarig is. De directeur van de eenzitters is bezig met de ontwikkeling van de 2026-power units en ziet dat de teams de kaarten dicht bij de borst houden, ook tegenover de FIA.
Komend seizoen krijgen we te maken met een van de grootste reglementswijzigingen sinds tijden. Zo wordt niet alleen het reglement rondom de wagens aangepast, ook de power units gaan op de schop. Er wordt komend jaar meer gevraagd van de elektrische componenten, en de power unit gaat bovendien draaien op honderd procent duurzame brandstoffen. Tombazis verwacht dan ook innovaties, zo vertelt hij bij Auto Motor und Sport: “Het grootste deel van de energie komt nog steeds uit brandstof, die echter duurzaam moet zijn. Dat brengt met zich mee dat we aan de elektrische kant van de aandrijving enkele innovaties zullen zien. Dat is een positief punt.”
Geen dominantie verwacht als Mercedes in 2014
Toen de hybride power units hun intrede deden in 2014, was Mercedes de dominante factor. Zo’n situatie verwacht Tombazis echter niet komend jaar: “Nee, dat denk ik niet. Toen werd de aandrijving veel complexer vergeleken met de vorige generatie. Nu doen we het tegenovergestelde: we vereenvoudigen de technologie.” Mocht een fabrikant de plank misslaan, dan is er nog steeds een kans om de power unit door te ontwikkelen: “We hebben daarvoor een programma ingevoerd dat we ‘extra ontwikkelingsmogelijkheden voor prestatieachterstand’ noemen. Dit stond vanaf het begin in de regels. In de afgelopen maanden hebben we verduidelijkt hoe we dit willen toepassen. We zullen elke zes races de gemiddelde prestaties van elke fabrikant meten. Fabrikanten die onder een bepaald niveau zitten, krijgen, afhankelijk van de achterstand, de mogelijkheid tot extra ontwikkeling.”
Teams verhullen data
De FIA is als onafhankelijk orgaan overal van op de hoogte, maar toch merkt Tombazis dat sommige teams de kaarten dicht tegen de borst houden: “Niet alle teams en motorfabrikanten zijn even transparant met hun data. Sommigen maken er een groot geheim van, anderen zijn zeer open en ondersteunen ons met voorstellen. Op basis daarvan maken wij onze eigen simulaties. We hebben op bepaalde punten goede middelen om in te grijpen, mocht iets uit de hand lopen.”
