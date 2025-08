Tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Monaco moesten alle coureurs verplicht tenminste twee pitstops maken in plaats van één. Het leidde echter tot een manipulatietactiek waarbij teams elkaar expres ophielden. Williams-teambaas James Vowles is verbaasd dat de regel terugkeert, maar naar verluidt wil de FIA wel iets gaan doen tegen deze 'oneerlijke' strategie.

De FIA introduceerde voor dit seizoen een regel waarbij er tenminste twee pitstops gemaakt moesten worden tijdens de stratenrace in Monte Carlo. Teams in het middenveld zagen echter de kans om hier misbruik van te maken. Ze lieten hun tweede coureur andere deelnemers ophouden, wat makkelijk kan op Monaco met hoe lastig het is om in te halen, zodat hun eerste coureur een groot genoeg gat had om veilig beide pitstops te doen. Onder andere Mercedes, Racing Bulls en Williams gebruikten deze tactiek, voordat sommige coureurs hun spijt betuigden aan de fans. Het sportief reglement van de Formule 1 is onlangs geüpdatet en daarin zien we dat de tweestopper een comeback maakt in Monaco in 2026.

Artikel gaat verder onder video

Vowles oncomfortabel door manipulatie met tweestopper

"We waren niet de eerste om het te doen", vertelde Vowles tegenover de aanwezige media op de Hungaroring. Hij is er verbaasd over dat de verplichte tweestopper terugkeert zonder dat het in de F1 Commission is besproken en gaat met Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling, om de tafel zitten om het hier over te hebben. "Ik moest het doen als reactie op de rest van het veld. Ik vond het niet leuk. Ik heb me nog nooit zo oncomfortabel gevoeld. Ik wil op snelheid vechten voor punten in plaats van het systeem misbruiken om die punten te verdienen. De argumenten die worden aangevoerd, zorgde het voor betere entertainment? Los daarvan, ik kan daar geen antwoord op geven. Dat is aan de fans. Maar mijn mening is dat ik het niet leuk vind dat er door die regel minder eerlijk geracet wordt."

Straffen voor onnodig langzaam rijden?

Het lijkt erop dat de FIA iets wil gaan doen tegen deze tactieken. Volgens The Race is het onderwerp namelijk toegevoegd aan de agenda voor de aankomende vergadering van de Sporting Advisory Committee. Zeker nu de Formule 1-teams zich ervan bewust zijn hoe succesvol deze strategie kan zijn, zou de internationale autosportbond een poging willen doen om een stop te zetten op het misbruik maken van het reglement. Het eerdergenoemde medium meldt dat de FIA coureurs kan bestraffen als ze onnodig andere deelnemers ophouden, maar zoiets is ingewikkeld om eerlijk te handhaven.

Gerelateerd