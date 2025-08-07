Deze vier keer paste de FIA het reglement aan na een actie van Lewis Hamilton

Van Max Verstappen weten we dat de FIA het reglement op sommige punten heeft aangepast, nadat de Nederlander bepaalde grenzen opzocht. Maar ook Lewis Hamilton heeft met zijn acties de FIA de afgelopen jaren flink aan het denken gezet. Dit zijn vier regelwijzigingen die de autosportbond heeft doorgevoerd naar aanleiding van de acties van de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton begon in 2007 aan zijn Formule 1-carrière bij McLaren. Tijdens de Grand Prix van Europa dat jaar schoof hij van de baan. De Engelsman liet zijn Mercedes-motor echter draaien, terwijl zijn wagen - met hem erin - door een bergingsvoertuig weer op de baan werd gezet. Nadat de auto weer op het circuit stond, schakelde Hamilton opnieuw op en vervolgde hij zijn race, die hij als negende eindigde. De FIA voerde naar aanleiding van dit incident een regelwijziging door, waardoor coureurs geen hulp van buitenaf meer mochten ontvangen om na een crash weer de baan op te komen.

Grand Prix van België 2008

Het jaar erop, tijdens de Grand Prix van België, vocht Hamilton met Kimi Räikkönen. De Engelsman sneed daarbij echter de chicane af. Hoewel hij de Fin weer voorbij liet, haalde hij hem in de eerstvolgende bocht direct opnieuw in. De hele FIA-regel over het behouden van een blijvend voordeel is ontstaan naar aanleiding van dit moment. De internationale autosportbond verbood vanaf dat moment namelijk het direct terug inhalen na het teruggeven van een positie, zodat profiteren van een betere uitgangspositie door het afsnijden van de baan niet meer mogelijk was.

Grand Prix van Australië 2009

In 2009 zetten Hamilton en McLaren de stewards bewust op het verkeerde been. Tijdens de race in Melbourne schoof Jarno Trulli van de baan. De Italiaan reed voor Hamilton, en op dat moment was de safety car op de baan. Hamilton liet Trulli uiteindelijk weer voorbij, maar inhalen achter de safety car is verboden. Trulli kreeg een straf, maar achteraf bleek dat Hamilton hem bewust had laten passeren, terwijl hij eerder aan de stewards had verklaard dat dit niet opzettelijk was gebeurd. De FIA kwam daarop met een regelverduidelijking waarin werd geëist dat teams volledig eerlijk communiceren met de stewards. Het geven van valse of misleidende informatie kan sindsdien leiden tot diskwalificatie.

Grand Prix van Duitsland 2018

Menig Formule 1-fan herinnert zich nog goed de iconische boordradio van Bono richting Hamilton tijdens de Grand Prix van Duitsland in 2018. Hamilton had zich gecommitteerd aan de ingang van de pitstraat, maar werd door Bono toch gevraagd buiten te blijven. Enkele seconden later klonk over de boordradio: ‘In, in, in, in, in, in, in, in.’ Hamilton overschreed bij het ingaan van de pitstraat de regels door over het gras weer de baan op te rijden. Het reglement verbood deze actie destijds al, maar er werd geen straf uitgedeeld. Wel kwam de FIA met een verduidelijking van de regels.

