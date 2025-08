De sprintrace van de FIA Formule 2 voor de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Hongarije eindigde in een wild gevecht tussen Red Bull-junior Pepe Martí en McLaren-junior Alex Dunne. Maar beide mannen worden nu onderzocht door de stewards en de rivalen zijn ook niet bepaald blij met elkaar.

Martí begon vanaf de pole position in de zaterdagswedstrijd op de Hungaroring. Red Bull-collega Arvid Lindblad verschalkte Dunne bij de start, maar de Ier vocht terug met nog 10 ronden te gaan. Vervolgens moest de safety car op de baan komen, omdat Sebastián Montoya was stilgevallen op het rechte stuk. Onder gele vlaggen remde Martí plotseling erg hard, mogelijk omdat hij zich anders niet aan de zogeheten deltatijd hield. Dunne knalde bijna achterop de Spanjaard en was woest. "Marti heeft me zojuist een braketest gegeven. Dat was f*cking gevaarlijk", klonk het over de boardradio. Zelfs de engineer van Rodin Motorsport was verbaasd: "Ik hoor je. Wat was hij in hemelsnaam aan het doen?!"

Onderzoek na gevecht tussen Martí en Dunne

De sprintrace werd hervat met nog drie ronden te gaan. Martí leek niet onder de druk van Dunne te bezwijken, totdat hij in de laatste ronde in bocht vijf een fout maakte. De Campos Racing-coureur gleed van de baan af en kwam pal voor de neus van Dunne terug op het asfalt. Ze gingen zij-aan-zij, wiel-aan-wiel door de derde sector, strijdend om de overwinning. Martí duwde Dunne de grindbak in bij het uitkomen van bocht 13 en kwam zo slechts 0.225 seconden eerder over de streep.

"Hij probeerde niet eens de bocht te halen", zei de laatstgenoemde boos over de boardradio. "Hij reed gewoon tegen mijn zijkant aan. Eerst geeft hij me een braketest en vervolgens doet hij dít?" Het was vreselijk ongemakkelijk tussen Martí en Dunne in de cooldown room, al schudden ze elkaar wel de hand.

De stewards hebben het druk na de Formule 2. Martí wordt onderzocht voor onvoorspelbaar rijgedrag, terwijl Dunne op het matje is geroepen vanwege een mogelijke overtreding onder gele vlaggen. Er lopen nog meer onderzoeken naar andere coureurs. Richard Verschoor werd achtste achter kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli.

