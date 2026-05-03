De FIA heeft in Miami moeten ingrijpen bij de start van de Formule 2-race. Die stond aanvankelijk gepland om rond 15:00 uur (Nederlandse tijd) van start te gaan, maar vanwege de hevige regenval is dit verplaatst naar 15:25 uur.

Hoewel het de afgelopen dagen zonnig en vrij warm was in Miami, is dat op zondag omgeslagen. Dat was overigens van tevoren al voorspeld en heeft ervoor gezorgd dat de Formule 1 Grand Prix is vervroegd. De gedachte was dat de buien pas na de race zouden vallen, maar in het geval van de Formule 2 zorgt het weer nu al voor uitstel.

Artikel gaat verder onder video

Formule 2-race in Miami

De Formule 2-race op het Miami International Autodrome zou om 15:00 uur van start gaan, maar inmiddels is bekendgemaakt dat deze met een half uur wordt uitgesteld. Het programma begint daardoor om 15:25 uur in Miami, maar mogelijk wordt dit nog verder uitgesteld als het weer niet verbetert.

The Feature Race has been rescheduled to 09:25 local time ⏰



For more info 👉 https://t.co/aljUj72Spc#F2 #MiamiGP pic.twitter.com/yyXWFVotCo — Formula 2 (@Formula2) May 3, 2026

Gerelateerd