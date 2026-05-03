Mekies maakt excuses aan Hadjar na DSQ: "We leren op de harde manier"
Het team van Red Bull is met een statement gekomen en trekt het boetekleed aan na de diskwalificatie van Isack Hadjar tijdens het raceweekend in Miami. Laurent Mekies stelt dat het team een fout heeft gemaakt, maar benadrukt tegelijkertijd dat er geen sprake was van opzet om een voordeel te behalen.
Hoewel Hadjar in eerste instantie de negende tijd had genoteerd, werd hij door de FIA-stewards uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt. Uit technische controles bleek dat de vloerplanken van zijn bolide aan beide kanten twee millimeter buiten het toegestane referentievolume uitstaken. Hierdoor moet de teamgenoot van Max Verstappen de hoofdrace vanaf de achterkant van de grid aanvangen.
Mekies reageert
Mekies steekt namens de hoofdmacht van Red Bull de hand in eigen boezem. "We hebben een fout gemaakt en we respecteren de beslissing van de stewards", legt de teambaas uit. "Er was geen intentie om een prestatievoordeel te behalen en dat is ook niet gebeurd. We zullen van dit incident leren en onze processen evalueren om te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren, en stappen ondernemen om te garanderen dat het niet nog eens gebeurt", aldus Mekies.
Excuses aan Hadjar
Daarnaast richt de teambaas zich direct tot zijn coureur, die momenteel met vier punten de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap bezet. "Als team bieden we onze excuses aan Isack aan, en aan onze fans en partners. We leren vandaag op de harde manier, maar we zullen vooruitkijken", vervolgt Mekies. Ondanks de tegenslag weigert het team de handdoek in de ring te gooien voor de wedstrijd, die vanavond om 22:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. "Onze focus ligt nu op het omzetten van de bemoedigende prestatie van gisteren in een sterke race vanmiddag", besluit de Red Bull-topman.
