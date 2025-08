Piastri baalt van P2: 'Had een foutje van Lando nodig'

Oscar Piastri heeft zich gewonnen moeten geven en is als tweede over de streep gekomen op de Hungaroring. In de slotfase van de wedstrijd werd het nog razend spannend, want Piastri was niet van plan zomaar op te geven. Toch kon Lando Norris het hoofd koel houden en heeft hij daardoor zijn negende zege uit zijn carrière binnen.

De Australiër zat lange tijd achter Charles Leclerc aan, die uiteindelijk als vierde over de streep is gekomen. Dat kwam vervolgens weer doordat McLaren een dummy uitvoerde. In de slotfase van de race kreeg het team toch wel zweetplekken. Zo kwam de klassementsleider in de een-na-laatste ronde nog met een divebomb, waarbij hij zijn voorbanden blokkeerde en op een haartje na zijn teamgenoot en de winnaar van de wedstrijd in Hongarije wist te missen.

Piastri heeft alles geprobeerd

Na afloop verschijnt Piastri met een zuinig glimlachje voor de camera. Hij stelt dat hij zijn best heeft gedaan: "Ik heb zo hard mogelijk gepusht. Nadat ik Lando voor een eenstopper zag kiezen, wist ik dat ik hem op de baan moest inhalen. Dat is hier veel makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb een aantal dingen geprobeerd, maar het was een gokje. Vandaag zaten we aan de verkeerde kant van de streep. Het team heeft het goed gedaan en de auto kwam in de tweede fase van de wedstrijd tot leven."

Op de vraag of de twijfel toesloeg toen Norris voor een eenstopper koos, terwijl hij zelf twee pitstops zou maken, reageert hij:"Ja en nee. Op dat moment had ik niet veel te verliezen. Het was geen grote verrassing. De undercut op Leclerc was de juiste beslissing, maar we gaan er na de race nog wel even doorheen."

Onderonsje

In de slotfase moest Piastri het nog één keer proberen, waarbij het duo elkaar op een haartje na miste. "Ik had een paar tienden dichterbij moeten zitten, en daarvoor had ik een foutje van Lando nodig. Dat was mijn beste kans geweest. Je wil het nooit bewaren voor een volgende ronde, misschien komt die kans niet meer. Ik moest het proberen."

Unbelievably close to colliding 😱



Norris and Piastri battling on the penultimate lap ⚔️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/2y03b2KrW8 — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

