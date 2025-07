Ook Oscar Piastri houdt eigenlijk geen rekening meer met Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel. De Australiër heeft na zijn overwinning in Spa-Francorchamps 266 punten achter zijn naam staan, terwijl de Nederlander er momenteel slechts 185 heeft.

Op de persconferentie in Hongarije blikt Piastri terug op het afgelopen raceweekend in België. De Australiër heeft de kritiek op de FIA ook meegekregen, maar stelt dat de autosportbond de juiste beslissing heeft genomen door de start in Spa uit te stellen. "Ik denk dat de FIA in Spa uitstekend werk heeft geleverd door naar onze feedback te luisteren", zo opent de klassementsleider.

Tweestrijd om de titel

Hoewel McLaren een voorsprong heeft op de rest, vooral op het gebied van bandenslijtage, is het vaak Verstappen die het papaja-oranje duo af en toe nog weet te dwarsbomen. Ook Piastri erkent dat, maar stelt dat de wereldtitel dit seizoen tussen hem en Lando Norris zal worden beslist. "Ik denk dat het nu een tweestrijd is om de titel. Het is vaak tussen Lando en mij geweest, maar ik verwacht dat de anderen het ons op sommige circuits lastig zullen maken. Lando en ik zitten in dezelfde auto, dus vanzelfsprekend is hij mijn sterkste concurrent," aldus de Australiër.

Voorsprong proberen uit te bouwen

In Canada kwam het duo nog met elkaar in aanraking, maar daarbuiten is het tot nu toe vrij netjes gebleven. "De afgelopen paar weekenden ging het tussen Lando en mij. Ik verwacht dat onze concurrentie sterk zal zijn en op bepaalde circuits dit jaar flink zal strijden. Ik maak me niet al te veel zorgen over wat er gebeurt. Ik probeer gewoon elke race te winnen en mijn voorsprong uit te bouwen."

