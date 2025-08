Oscar Piastri en Lando Norris rijden met twee verschillende auto's. De ene McLaren heeft namelijk een iets andere voorwielophanging dan de andere. De eerstgenoemde heeft hier keer op keer vragen over gekregen en in aanloop naar de F1 Grand Prix van Hongarije is hij deze zat. De kampioenschapsleider hoopt dat het klaar is, nadat hij het nog één keer goed uitlegt.

Door de voorwielophanging van de McLaren ontstaat er een effect dat extreme anti-dive wordt genoemd. De gewichtsoverdracht wordt tussen de voorkant en de achterkant en vice versa, wanneer er geremd of geaccelereerd wordt, optimaal verdeeld over de onderdelen die de krachten van kerbs en hobbels op kunnen vangen. Op die manier moet voorkomen worden dat de papajakleurige bolide te veel naar voren duikt, wat de luchtstroom aan de voorkant kan stagneren, of dat de achterkant van de auto te veel naar boven wijst, wat ertoe kan leiden dat er te weinig downforce wordt gecreëerd rondom de diffuser. Lees daar hier meer over.

Piastri is vragen over de ophanging zat

Dankzij de extreme anti-dive is de stagnering van de luchtstroom en het verlies aan downforce dus minimaal, maar een nadeel is dat de auto wat 'verdoofd' aan kan voelen. Piastri heeft gekozen voor deze ophanging, omdat hij de snelst mogelijke McLaren wil, terwijl Norris met iets bredere wishbones rijdt. Hierdoor heeft de Brit iets meer gevoel teruggekregen in de auto.

Piastri werd opnieuw naar de ophanging gevraagd. "Volgens mij is dit nu de vijfde keer dat ik het uitleg, maar het is geen upgrade", reageerde de Australiër op de verschillende media met een diepe zucht, terwijl hij zijn ogen rolde. "Het is gewoon een ander onderdeel. Ik heb het geprobeerd op de simulator. We hebben nog andere daadwerkelijke upgrades in de pijplijn zitten, maar... Ik wil zo duidelijk mogelijk [over de nieuwe onderdelen] zijn. Het is een hele kleine verandering, zoals ik al vaker heb gezegd. Het hoort op bepaalde manieren te helpen. Maar er zijn ook dingen die het... Het maakt bepaalde dingen slechter."

