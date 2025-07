Helmut Marko heeft laten weten wie hij op de huidige F1-grid indrukwekkend vindt en het is niet iemand van Red Bull Racing. De hoofdadviseur van de energiedrankfabrikant is lovend over Nico Hülkenberg en hij onthult dat er wel gesprekken zijn geweest. Uiteindelijk koos Red Bull er toch voor om Sergio Pérez naast Max Verstappen te plaatsen.

Hülkenberg debuteerde al in 2010 in de Formule 1 en liet al gauw zien dat hij een solide middenvelder was. De man uit Emmerich scoorde vaker wel dan niet punten. Dat deed hij bij Williams, Force India en Sauber, voordat hij opnieuw tekende bij Force India. Vanaf 2017 bracht hij drie jaar door bij Renault, waar de goede resultaten bij Marko begonnen op te vallen. Hülkenberg stond in 2020 langs de zijlijn als Racing Point-reserve, maar mocht twee keer invallen en scoorde in beide gevallen weer punten. Red Bull overwoog hem vervolgens als teamgenoot van Verstappen voor 2021, totdat Pérez onverwachts de Grand Prix van Sakhir won. Hülkenberg bleef de reserve van Racing Point, wat Aston Martin werd, totdat Haas hem een kans gaf. Nu zit hij weer in Sauber en verdiende hij op Silverstone in zijn 239e Grand Prix ooit een allereerste podium.

Marko is en blijft onder de indruk van Hülkenberg

"Misschien is het maar goed ook dat hij het stoeltje naast Max toch niet kreeg", begon Marko over Hülkenberg tegenover Sky Sports Deutschland, wijzend naar de problemen met de tweede Red Bull-auto. "We waren in gesprek. Maar toen won Pérez de race in Bahrein, wat precies in de beslissing nemende fase was en dat gaf de doorslag." Zo was het 'Checo' die het Red Bull-contract mocht ondertekenen.

Desondanks is de 82-jarige uit Graz onder de indruk hoe Hülkenberg is teruggekeerd in de Formule 1. Hij heeft een goed seizoen achter de rug met Haas en hij lijkt het nu nog beter te doen met Kick Sauber. "Ik moet zeggen dat hij het heel goed heeft gedaan sinds zijn onverwachte comeback. Hij heeft nu een contract voor de lange termijn met Sauber en Audi. Dat is iets wat ik ook niet zomaar zou opgeven."

