Christian Horner is vertrokken uit zijn rol als teambaas bij Red Bull Racing, maar met zijn ontslag lijkt het er niet op dat hij financieel bij de pakken neer hoeft te gaan zitten en een bijzonder mooi financieel pakket tegemoet kan zien. De uitbetaling zou meer dan 50 miljoen pond bedragen, oplopend tot 60 miljoen pond wanneer andere inkomsten worden meegerekend.

De Brit, die nog meer dan vijf jaar onder contract stond, werd dinsdag ontheven van zijn operationele taken. Het personeel in Milton Keynes werd de volgende ochtend op de hoogte gesteld van zijn vertrek. Het besluit betekent het einde van een twintigjarige carrière bij het team waar hij enorme successen beleefde, waaronder acht wereldkampioenschappen voor coureurs en zes constructeurstitels. Onder zijn leiding kende de Oostenrijkse renstal twee dominante periodes, met Sebastian Vettel en Max Verstappen als wereldkampioenen.

Financieel pakket

The Telegraph deed onderzoek naar de situatie rondom de centen voor de vertrokken teambaas. Financiële gegevens van Red Bull Technology, het moederbedrijf van Red Bull Racing, laten zien dat de best betaalde directeur in 2023 bijna negen miljoen pond verdiende, vermoedelijk Horner. Dat bedrag steeg van iets meer dan acht miljoen pond het jaar ervoor en is vermoedelijk nog verder gestegen na Verstappens wereldtitel van vorig jaar. Horner speelde bovendien een cruciale rol bij het binnenhalen van commerciële deals, zoals die met Visa en Cash App.

Toekomst in de F1

De Britse ochtendkrant kwam daarom tot de constatering dat het nog vijf jaar lopende contract van Horner in dit geval afgekocht moest worden en hij zodoende zeker vijftig miljoen pond 'oprotpremie' mee moet krijgen van zijn team. Een bedrag dat door andere geldbronnen zelfs nog op kan lopen tot zestig miljoen pond. Ondanks zijn vertrek bij Red Bull, lijkt de toekomst van de Brit in de Formule 1 nog niet voorbij. Ferrari toonde eerder al interesse in zijn diensten en er zijn recent weer contacten geweest. Ook teams als Alpine en Aston Martin worden genoemd als opties voor de ervaren teambaas.