Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen blikt in de preview van Red Bull Racing vooruit op het raceweekend in Monaco en is daarbij positief gestemd. Sinds het weekend in Miami zijn er goede stappen voorwaarts gezet, al benadrukt de Nederlander dat in Monte Carlo vooral de zaterdag van groot belang is.

De Red Bull-coureur reist als nummer zeven van het kampioenschap af naar het prinsdom, met 43 punten achter zijn naam. In Canada werd het eerste podium van het seizoen behaald met een derde plaats, nadat Lewis Hamilton de Nederlander in de slotfase voorbijging. Het stratencircuit van Monaco is Red Bull de afgelopen jaren bovendien niet altijd gunstig gezind geweest. De vele hobbels zijn niet altijd in het voordeel van de RB22.

Artikel gaat verder onder video

Updates in Miami

Sinds het weekend in Miami en met een nieuw stuurhuis in de RB22 heeft Verstappen het gevoel weer terug in de auto. "We hebben in Miami een aantal positieve stappen voorwaarts gezet en onze snelheid ligt een stuk dichter bij waar we moeten zijn. Ik had het gevoel dat we betere prestaties uit de auto konden halen en ik voelde me comfortabeler", zo opent hij. Toch is de RB22 nog altijd te langzaam om de Mercedessen uit te kunnen dagen. "We blijven echter pushen, want er zijn altijd dingen die we kunnen verbeteren en waar we aan kunnen werken. Zo werken we als team verder."

Grand Prix van Monaco

In Monaco is er weinig ruimte om in te halen en dus wordt de kwalificatie van cruciaal belang. "De race in Monaco is altijd afhankelijk van een goede strategie en, zoals altijd hier, zal het cruciaal zijn om zo goed mogelijk te kwalificeren. Het was fijn om even de tijd te hebben om te resetten voor de ‘double header’ en het is fijn om dicht bij huis te zijn en familie te kunnen zien, vooral omdat het een hectisch weekend is, zowel op als naast de baan."

Gerelateerd