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Red Bull, motorhome, Monaco, generic, 2023

FIA past avondklok aan tijdens Grand Prix-weekend in Monaco

Red Bull, motorhome, Monaco, generic, 2023 — Foto: © IMAGO

FIA past avondklok aan tijdens Grand Prix-weekend in Monaco

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA komt de teams tegemoet voor het raceweekend in Monaco. De wedstrijd in de krappe straten van Monte Carlo blijft een logistieke uitdaging en daarom geeft het orgaan de teams iets meer speelruimte wat betreft de verplichte avondklok binnen de Formule 1.

De avondklok is bedoeld om personeel te beschermen en hen de nodige rust te geven, en vooral om overbelasting te voorkomen. De FIA bepaalt daarom tijdens een normaal raceweekend dat teams ’s avonds en ’s nachts niet in de pitstraat of in de pitboxen aanwezig mogen zijn, maar in Monaco is het orgaan iets toegeeflijker.

FIA geeft teams meer tijd, maar alleen voor werk met banden

Zo zal de FIA op woensdag, donderdag en vrijdag de avondklok met drie uur inkorten, waardoor teams drie uur extra tijd krijgen om te werken. Het geldt echter wel voor maximaal zes teamleden per renstal. Deze teamleden mogen alleen de banden voorbereiden, nadat deze zijn gemonteerd door bandenleverancier Pirelli.

De FIA doet dit omdat er in Monaco simpelweg weinig ruimte is en het circuit beschikt over een smalle paddock. Transportvertragingen kunnen daardoor gemakkelijk voorkomen, en de autosportbond wil hiermee extra flexibiliteit inbouwen voor de teams.

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