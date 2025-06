'Vertrekclausule Verstappen geactiveerd na voltrokken drama in Oostenrijk'

Max Verstappen (27) kende een dramatische Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. De Red Bull Racing-coureur kwam goed weg bij de start, maar werd vervolgens geramd door de Mercedes van Kimi Anontelli. Het resulteerde in een DNF voor de Nederlander, die door dit resultaat zijn vertrekclausule van het slot ziet gaan, zo meldt journalist Julianne Cerasoli.

Er is al maandenlang veel te doen rondom de toekomst van Verstappen. Blijft hij nu wel of niet bij Red Bull Racing? Het is inmiddels bekend dat het - nog tot 2028 doorlopende - contract van Verstappen een ontsnappingsclausule bevat, maar de exacte details over deze escape road zijn nooit naar buiten gebracht. Eerst werd er gesuggereerd dat Verstappen een bepaalde positie in de WK-stand zou moeten hebben, maar dit werd later weer door dr. Helmut Marko ontkracht. Later werd gezegd dat de clausule verweven zou zijn met de updates die Red Bull introduceerde op Imola. Er klonken zelfs geluiden dat Verstappen de clausule zelf op basis van 'zijn gevoel' zou kunnen activeren. Allemaal speculaties, maar de erkende journalist Cerasoli meldt nu dat de clausule zojuist van het slot is gegaan.

Cerasoli heeft ruim 20 jaar ervaring in de sportjournalistiek en is een vast gezicht in de paddock. Ze is internationaal erkend als F1-journalist en staat bekend om haar focus op diepgaande interviews, analyses en paddock-content. Ze weet waar ze het over heeft. Ze stelt dan ook dat de verhalen niet kloppen dat Verstappen in de top 4 zou moeten staan om de clausule achter slot en grendel te houden. "Er was een rapport dat stelde dat als hij in de top vier zou staan, hij niet weg zou kunnen. Dat is niet wat ik gehoord heb. Wat ik constant blijf horen in de afgelopen paar maanden is dat het gaat om de top twee", zo zegt Cerasoli.

Oostenrijk was bepalend voor wel of niet activeren clausule

En die positie binnen de top 2 zou worden bekeken halverwege het jaar, aan het einde van juni. En dat is nu. De Grand Prix van Oostenrijk was bepalend, zo stelt Cerasoli. "We geloven dat ze race belangrijk is voor zijn toekomst, of deze periode. Aan het einde van juni - het einde van de eerste zes maanden van het jaar - zal de exitclausule in werking treden, waardoor hij wordt vrijgesteld van zijn contract bij Red Bull."

Verstappen vanaf morgen vrij om richting Mercedes te gaan?

Nu Verstappen niet is gefinisht tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en Lando Norris de race wist te winnen, is een top 2 positie halverwege het jaar definitief uit beeld geraakt. De vertrekclausule in het contract van Verstappen is dan ook van het slot gehaald en vanaf heden actief, stelt Cerasoli. "De deur lijkt nu open te zijn voor hem om te vertrekken. We weten niet of hij het gaat doen, we zullen moeten afwachten." In theorie zou Verstappen vanaf morgen [maandag] zijn clausule kunnen gebruiken en een vertrek kunnen aankondigen. Het moge duidelijk zijn welk team er inmiddels op de eerste rij zit mocht het zover komen: Mercedes.