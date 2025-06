'Dít stond er in de clausule van Verstappen waarom hij na Oostenrijk kan vertrekken'

Het resultaat voor Max Verstappen (27) in de Grand Prix van Oostenrijk heeft op meerdere vlakken voor grote problemen gezorgd binnen Red Bull Racing. Het grootste issue lijkt de activering van de vertrekclausule in het contract van Verstappen te zijn. Er zouden twee scenario's mogelijk zijn - en beiden zijn na de race in Spielberg een feit.

De thuisrace voor Red Bull Racing in Spielberg is anders verlopen dan men had gehoopt. Christian Horner en consorten hadden gehoopt op eigen grond iets moois te kunnen laten zien, zeker ook richting de tienduizenden Verstappen-fans op de tribunes, maar daar kwam niets van terecht. Verstappen viel bij de start uit door een botsing met Kimi Antonelli en de tweede Red Bull, die van Yuki Tsunoda, finishte uiterst teleurstellend als laatste. En dat heeft Red Bull zowel in het coureurs- als constructeurskampioenschap pijn gedaan. Zoveel pijn zelfs, dat men nu moet vrezen voor een vertrek van Verstappen, zo klinkt het bij verschillende media. Er doen twee theorieën de ronde over de exitclausule in het contract van Verstappen en beiden zijn ná de Grand Prix van Oostenrijk in vervulling gegaan.

Verstappen had in top 2 moeten staan ná Grand Prix Oostenrijk

Eerder vanavond schreven wij al dat de gerespecteerde journalist Julianne Cerasoli gehoord had dat de clausule in het contract van Verstappen nu geactiveerd is, omdat hij niet in de top 2 staat bij de coureurs, iets dat wel een vereiste was van de Nederlander en zijn management na afloop van de eerste 6 maanden van het jaar 2025. De Grand Prix van Oostenrijk was de laatste kleine kans voor Verstappen om weer terug in de top 2 te komen, al moest dan wel alles - zeker met betrekking tot het resultaat voor Lando Norris - de goede kant op vallen. Dit gebeurde niet en dus is de top 2 na Oostenrijk - verder dan ooit - uit beeld.

Red Bull Racing staat niet in de top 3 na race in Oostenrijk

Bovenstaande zou echter één van de mogelijk twee scenario's zijn die de clausule in het contract van Verstappen kunnen activeren, zo meldt Crash.net. De tweede optie zou zijn dat Verstappen na de eerste 6 maanden van het jaar (eind juni dus) met Red Bull Racing buiten de top 3 in het constructeursklassement staat. Dit zou ook een trigger zijn voor de clausule in zijn contract. En helaas voor Red Bull, is ook dit scenario werkelijkheid geworden in Oostenrijk. Door de DNF van Verstappen en de zestiende plaats van Tsunoda, vertrok Red Bull met nul punten uit Spielberg. Hierdoor hebben ze niet terug kunnen slaan richting de concurrentie, waardoor zowel Mercedes als Ferrari boven Red Bull blijven staan in het WK voor de constructeurs.

Kiest Verstappen voor een vertrek bij Red Bull richting 2026?

Beide scenario's, die Red Bull maar wat graag had willen voorkomen, zijn werkelijkheid geworden vanwege de dramatisch verlopen Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen zou - als de berichtgeving klopt - vanaf morgen zijn clausule kunnen aanwenden om een vertrek naar bijvoorbeeld Mercedes te forceren. De vraag is echter of dat ook is wat Verstappen wil. De aanwezigheid van de clausule betekent niet automatisch dat hij verplicht is deze te gebruiken.

Max Verstappen’s rumoured Red Bull Racing exit clause is set to trigger following his DNF in Austria 👀



Those scenarios range from Verstappen being outside the top 2 in the WDC to Red Bull being outside the top 3 in the WCC - both of which are now in play.



Will he really leave? pic.twitter.com/xyjzqmnTMS — Crash.net – Formula 1 (@CRASH_NET_F1) June 29, 2025

