Het is momenteel kommer en kwel bij Red Bull Racing. De Grand Prix van Oostenrijk liep uit op een enorme teleurstelling en de achterstand op McLaren lijkt alleen maar groter te worden. Daarnaast laaien de geruchten meer en meer op dat Max Verstappen volgend jaar vertrekt naar Mercedes. Christian Horner en dr. Helmut Marko zitten met hun handen in het haar, zo concludeert het internet op basis van een foto die genomen werd van het tweetal in de paddock.

Het werd op de Red Bull Ring al vrij vroeg duidelijk dat McLaren ook daar de overhand zou gaan hebben. Tijdens de kwalificatie werd dit vermoeden bevestigd en ook tijdens de Grand Prix kon niemand een gevaar vormen voor de oranje bolides. Horner en Marko hadden in ieder geval gehoopt dat Verstappen als derde coureur op het podium zou verschijnen, maar de Nederlander werd al bij de start uitgeschakeld door Kimi Antonelli. De tweede Red Bull, die van Yuki Tsunoda, kon de eer ook niet redden en werd kleurloos laatste. In de pitbox van Verstappen werd een foto genomen Horner en Marko, die in een felle discussie verwikkeld leken te zitten. Het internet gaat nu los op deze foto.

Horner en Marko in discussie na drama in Oostenrijk

Wat zou er gezegd zijn door Horner en Marko? Maken ze zich zorgen? Of heeft het wellicht te maken met de exitclausule van Verstappen, die naar verluidt nu geactiveerd zou kunnen worden. Op X probeerde men uit te vogelen waar Horner en Marko het over hadden. "Ze moeten veranderingen door gaan voeren. Horner eruit. Waché eruit", zo schrijft iemand. Een ander probeert het gesprek tussen de twee Red Bull-kopstukken te visualiseren: "Helmut zei "wat doen we nu?". Christian reageerde: "Ik weet het niet." Helmut: "Nou, dan zijn we f*cked, nietwaar?" Hieronder hebben we een aantal comments op een rij gezet.

They need to make some changes.



Horner out.

Wache out. — Wessel (@Wessel_66) June 29, 2025

"If Verstappen leaves we take the fight to Haas and Alpine" — vhafuwi 🇿🇦 (@BJNet53) June 29, 2025

A team that realizes Verstappen is gone — Racing Fanatics (@Racing_Fanatics) June 29, 2025

Helmut: "what do we do?"

Christian: "I don't know"

Helmut: "well, we're fucked aren't we?" — Justin Schra〽️ (@JustinSchramMI) June 29, 2025

Without max, they'll be battling sauber next year 😭😂 — Refffff (@Refaia__) June 29, 2025

Marko : if max goes it's over.

Christian: it may already be...over — ivo damme (@damme_ivo) June 29, 2025

The moment Max announces departure, this racing organization is done and dusted — F1Passionate (@F1Passionate90) June 29, 2025

Not a single fucking clue between them , hope Max gets out of this shit show for next season — John (@johnh_33) June 29, 2025

