De Grand Prix van Oostenrijk brengt ieder jaar weer een heus oranje leger op de been. Fans van Max Verstappen (27) reizen altijd massaal af naar de Red Bull Ring in Spielberg om daar hun held in actie te kunnen zien. Dit jaar was er ook een groepje dat de draak stak met de Nederlandse coureur. Verstappen kon er wel om lachen.

De race in Oostenrijk is officieel gezien de thuisrace van Red Bull Racing, maar ook Verstappen wordt hier altijd massaal onthaald. De Grand Prix in Spielberg brengt altijd tienduizenden oranje-fans op de been. De zogenoemde Orange Army laat zich altijd flink gelden tijdens dit evenement. Dat was dit jaar niet anders, al was het voor de fans wel een domper dat Verstappen al in de eerste ronde van de wedstrijd werd uitgeschakeld door een botsing met Kimi Antonelli van Mercedes. Het mocht de pret echter niet drukken en een groepje fans stak zelfs de draak met Verstappen. Op de tribunes was een groter poster te zien met daarop Sid, het fictieve karakter uit de populaire film Ice Age.

Verstappen knipoogt na poster van fans: "Niet aardig!"

Sid is een grondluiaard en werd bekend als lookalike van Verstappen nadat Daniel Ricciardo zijn Red Bull-collega hier enige tijd geleden mee confronteerde op social media. Maar Sid is nu niet perse het knapste personage om te zien en dus is het niet bepaald een compliment voor Verstappen. Toch kon de Nederlander de humor er wel van inzien toen een groepje fans deze poster omhoog stak op de tribunes in Oostenrijk. "Ik zag het, er was een Sid-poster op de tribunes", zo vertelt Verstappen tijdens een stream. "Het is niet aardig. Het is niet aardig", zo zei Verstappen tweemaal met een grote glimlach op zijn gezicht. Gezien zijn gezichtsuitdrukking leek hij het de fans dus totaal niet kwalijk te nemen.

