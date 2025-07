Franco Colapinto maakte een baalrace mee tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk. Niet alleen was hij het slachtoffer van een incident, de Alpine-coureur veroorzaakte er zelf ook een. De FIA legt in een verklaring uit waarom Colapinto bestraft werd na een onderzoek naar hem en McLaren-coureur Oscar Piastri.

Colapinto was op de Red Bull Ring vooral bezig met een gevecht met Yuki Tsunoda. In ronde 31 liep het echter fout af voor de Argentijn. Tsunoda remde te laat voor bocht vier en deelde een tik uit aan Colapinto die vervolgens spinde. De twee kwamen elkaar in de slotfase opnieuw tegen. Ze gingen zij-aan-zij door bocht drie, terwijl Piastri beiden op een ronde wilde zetten. Op het rechte stuk daarna duwde Colapinto de McLaren op het gras en dat leverde hem een tijdstraf van 5 seconden op. Hij zou uiteindelijk wel voor Tsunoda eindigen op P15.

Colapinto had zwaarder bestraft kunnen worden

Naast een tijdstraf heeft Colapinto ook 1 strafpunt op zijn licentie gekregen, zo besloten de stewards. De verklaring van de FIA leest: "Colapinto was aan het vechten voor positie met Tsunoda in bocht drie, toen Piastri dichterbij kwam na het uitvoeren van een pitstop. Alpine informeerde Colapinto over de blauwe vlaggen voor Piastri. Echter, bij het uitkomen van bocht drie, duwde Colapinto Piastri van de baan aan de binnenkant. De stewards erkennen dat het heel lastig was voor Colapinto om Piastri te zien met hoe Tsunoda tussen hen in zat in bocht drie."

De stewards, Garry Connelly, Felix Holter, Wilhelm Singer en Derek Warwick, hadden de Alpine-coureur zwaarder kunnen bestraffen - denk hierbij aan bijvoorbeeld een tijdstraf van 10 seconden en 2 strafpunten. Maar ze hielden er rekening mee dat Piastri lastig te zien was voor Colapinto. Hij staat nu op 3 strafpunten in totaal, nadat hij vorig jaar in Mexico-Stad een crash met Liam Lawson had veroorzaakt.

