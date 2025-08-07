Er hing lange tijd een vraagteken boven wat het Alpine F1 Team ging doen met het tweede stoeltje, maar dat vraagteken kan naar verluidt nu de prullenbak in. De Franse renstal zou namelijk de knoop hebben doorgehakt over de toekomst van Franco Colapinto.

Jack Doohan mocht het F1-seizoen van 2025 beginnen als teamgenoot van Pierre Gasly. Voordat de seizoensopener, wat voor de Australiër een thuisrace was, überhaupt begonnen was, deden al geruchten de ronde dat hij een contract had voor slechts zes Grands Prix. Alpine ontkende dit stellig, maar na Miami werd Doohan alsnog uit het zitje geknikkerd. Colapinto werd opgeroepen als zijn vervanger, maar ook hij heeft nog enkel puntje gescoord. De toekomst van de populaire Argentijn zou wankelen na een flinke crash tijdens een Pirelli-test op de Hungaroring.

Aron kan invallen voor Colapinto

Echter, er is volgens het doorgaans betrouwbare PlanetF1 geen sprake van een rijderswissel bij het Alpine F1 Team tijdens de zomerstop. Colapinto mag tijdens de aankomende Dutch Grand Prix op Zandvoort dus gewoon weer instappen.

Mocht hij het zelfvertrouwen terugvinden dat hij vorig jaar bij Williams had, en punten scoren, dan maakt hij kans op het Alpine-zitje van 2026. Maar blijft Colapinto ondermaats presteren, dan bestaat de kans dat reservecoureur Paul Aron voor de laatste twee à drie Grands Prix wordt ingezet. Hij zou daarmee de eerste Est zijn in een Formule 1-race. Valtteri Bottas komt in ieder geval niet bij Alpine terecht, ondanks de telefoontjes van Flavio Briatore aan het adres van Toto Wolff.

