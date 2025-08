Alpine heeft de F1-wereld even laten schrikken door met slecht nieuws te komen, nadat het team tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije puntloos bleef. Tijdens een bandentest van Pirelli waar Alpine aan deelnam in Boedapest, is Franco Colapinto betrokken geweest bij een flinke crash.

Colapinto, die vorig jaar namens Williams als vervanger van de ontslagen Logan Sargeant al flink wat kilometers mocht maken als F1-coureur, is dit seizoen sinds de Grand Prix van Imola de vervanger van Jack Doohan. De Argentijn kan, in een vrij matige auto, vrij weinig laten zien tot nu toe: P16, P13, P15, P13, P15, DNS, P19 en P18. Puntloos dus tot nu toe.

Colapinto crasht tijdens bandentest in Hongarije

Colapinto, die sinds hij de vervanger werd van Doohan sowieso dus nog weinig indruk kan maken, mocht namens Alpine vandaag een bandentest van Pirelli doen op de Hungaroring in Hongarije. Dit was de tweede dag van de test. Alpine heeft onthuld dat er tijdens die dag een stevige crash is geweest van de Argentijn: "Tijdens dag 2 van de Pirelli-bandentests op de Hungaroring vanochtend kreeg Franco Colapinto een ongeluk in bocht 11. Franco werd ter plaatse in het medisch centrum onderzocht en maakt het naar omstandigheden goed."

Bewegende beelden van de crash zijn er nog niet, maar zie hier de foto's van het resultaat na de crash.

