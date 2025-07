Red Bull Racing kondigde afgelopen woensdag aan dat Christian Horner uit zijn rol als CEO en teambaas werd gezet. Wanneer het contract met de energiedrankfabrikant afloopt, zal de Brit opzoek moeten naar een nieuwe werkgever. Dit zijn de twee meest waarschijnlijke opties voor Horners toekomst.

Horner stond sinds 2005, dus sinds de oprichting van het team, aan het roer van Red Bull Racing. Het duurde niet lang of de eerste overwinningen en wereldkampioenschappen werden binnengesleept - een indrukwekkende prestatie voor een nieuw team in de Formule 1. Sebastian Vettel won vier rijderskampioenschappen tussen 2010 en 2013 en, met hulp van Mark Webber, kwamen er nog vier constructeurskampioenschappen bij. Max Verstappen ging vervolgens met vier wereldtitels aan de haal tussen 2021 en 2024 na het doorbreken van de dominantie van Mercedes. De prestaties van de Oostenrijkse formatie vallen nu echter flink tegen en het lijkt erop dat het Horner de kop heeft gekost. Dus waar moet Horner nu naartoe?

Geruchten over Ferrari

Ferrari heeft al sinds 2008 geen constructeurstitel gewonnen en als we kijken naar de rijderskampioenschappen, dan moeten we nog een seizoen terug naar 2007 met Kimi Räikkönen. Nooit eerder heeft de Scuderia in zo'n lange periode geen enkele wereldbeker gewonnen, zelfs niet toen ze worstelden in de eind jaren tachtig en begin jaren negentig.

De beroemde Italiaanse kranten, Gazzetta dello Sport en Corriere della Sera, twijfelen over de capaciteiten van de huidige teambaas Frédéric Vasseur. Begin juni lieten de doorgaans betrouwbare Sky Sports F1-analist Martin Brundle en Auto Motor und Sport weten dat Horner gesprekken zou hebben gevoerd met John Elkann, de uitvoerend voorzitter van Stellantis en Ferrari. Elkann bood Horner de rol van Ferrari-teambaas een aantal jaar geleden al aan, toen Mattia Binotto werd ontslagen, maar hij wees deze af. Wie weet ligt het aanbod er echter nog steeds. En Horner als teambaas van Lewis Hamilton? Dat was in 2021 ondenkbaar, maar in 2025 wel een realistische optie.

Rommeltje bij Alpine

Het Alpine F1 Team zou Horner mogelijk ook op de radar hebben. De Franse renstal wisselt continu van teambaas, alsof het niks is. Davide Brivio nam in 2021 het stokje over van Cyril Abiteboul die de nieuwe president van Hyundai Motorsport werd. Brivio werd al gauw vervangen door Marcin Budkowski, maar hij redde het slechts tot januari 2022. Otmar Szafnauer mocht toen een poging wagen, maar omdat Alpine niet consistent voor podiums kon vechten, werd hij na de Grand Prix van België van 2023 ontslagen. Bruno Famin bleef toen een jaar lang interim-teambaas, totdat Oliver Oakes werd aangenomen voor de Dutch Grand Prix van 2024. De Brit vertrok plotseling afgelopen mei vanwege persoonlijke redenen.

Uitvoerend adviseur Flavio Briatore, een oude bekende natuurlijk van het voormalige Renault, nam de touwtjes in handen na het vertrek van Oakes en kondigde eerder deze maand Steve Nielsen aan als uitvoerend directeur. Maar een echte 'teambaas' lijkt Alpine nu niet te hebben. Wat ze nodig hebben, is stabiliteit en dat zouden ze wellicht met Horner kunnen vinden. Red Bull was een klantenteam van Renault, toen Briatore de teambaas van Renault was, en dus kennen hij en Horner elkaar goed.