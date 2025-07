'Ontslag Horner bij Red Bull geen voorwaarde van Max, maar van Jos Verstappen?'

Guenther Steiner sluit niet uit dat het vertrek van Christian Horner een voorwaarde van Max Verstappen is geweest om bij Red Bull Racing te blijven, maar acht de kans groter dat de gespannen relatie tussen de Brit en vader Jos Verstappen een rol bij het verrassende besluit heeft gespeeld.

Christian Horner kreeg afgelopen woensdag te horen dat hij, na ruim twintig jaar als teambaas van Red Bull Racing te hebben gewerkt, zijn biezen moet pakken. Het besluit kwam, ondanks de gespannen sfeer binnen het team het afgelopen half jaar, toch als donderslag bij heldere hemel. Een reden voor het vertrek wordt in de media niet gegeven, en ook Horner zelf zegt dat hem verder niets is verteld. Speculatie over of het te maken zou hebben met de toekomst van Max Verstappen bij het team, liet dan ook niet lang op zich wachten.

Vertrek Horner voorwaarde Verstappen?

"Het kan zijn dat Max dit als voorwaarde heeft gesteld, maar het zou wel raar zijn voor een coureur om te zeggen: 'Als jullie willen dat ik blijf, moet die persoon weg", vertelt Guenther Steiner in The Red Flags Podcast. "Zo nadrukkelijk wordt het meestal niet uitgesproken, daar maak je het wel heel persoonlijk mee. Maar misschien heeft Red Bull zelf de conclusie getrokken dat als ze Max willen houden, er iets moet veranderen en ze afscheid van Christian moeten nemen."

Gespannen relatie Horner en Jos Verstappen

De voormalig Haas-teambaas denkt dat het eerder te maken heeft gehad met de gespannen relatie tussen Horner en Jos Verstappen: "Het was wel duidelijk dat zij het op veel vlakken niet eens waren. Dat was geen geheim. Dat is voor niemand goed. Niet voor het team en niet voor de coureur. Max heeft zich daar altijd slim buiten gehouden, maar misschien dacht het management van Red Bull: 'We moeten iets doen om Max tevreden te houden.' Er hangt een prijskaartje aan, als je de beste coureur ter wereld wil hebben."

