Dr. Helmut Marko benadrukt in zijn column voor SpeedWeek dat er een nieuw hoofdstuk is aangebroken bij de twee Red Bull-teams in de Formule 1. Met Laurent Mekies aan het roer van het topteam en Alan Permane als eindverantwoordelijke bij het zusterteam, moet de rust wederkeren binnen beide renstallen.

Afgelopen woensdag werd bekend dat er een einde is gekomen aan de ruim twintigjarige samenwerking tussen Red Bull Racing en Christian Horner. Mekies zal daarom de leiding nemen over het team van Max Verstappen en gaf aan dat de focus op korte termijn ligt op het maximaal benutten van de aanwezige mensen. Permane moet de kar trekken bij de Racing Bulls en beschikt daarbij over een schat aan ervaring.

Racing Bulls

Marko beschouwt de positiewisselingen dan ook als een nieuw begin: "Een nieuw hoofdstuk begint bij Red Bull Racing en de Racing Bulls in België, met Laurent Mekies als teambaas bij RBR en Alan Permane als teambaas bij de Racing Bulls. Als voormalig sportief directeur van de Racing Bulls was Alan de logische keuze voor ons, omdat we niemand van buitenaf wilden aantrekken. Eigenlijk hebben we zijn vorige functie gewoon uitgebreid."

Mekies heeft juiste kwalificaties

De adviseur van Red Bull spreekt ook zijn vertrouwen uit in Mekies: "Om dezelfde redenen was Laurent ook de perfecte match voor de nieuwe functie: als interne oplossing én als iemand met ruime ervaring. Dankzij zijn diverse activiteiten, waaronder zijn latere werk bij de FIA en Ferrari, heeft Laurent alles in huis om een topteam met bekwame hand te leiden."

