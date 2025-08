Het Alpine F1 Team heeft via de nieuwe CEO van de Renault Group bevestigd dat het niet van plan is om uit de Formule 1 te stappen. De ogen zijn volledig gericht op 2026, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede zullen doen. Dan moet de Franse renstal echt vooruitgang gaan boeken.

Alpine heeft het opnieuw erg lastig dit seizoen. Ze liggen momenteel laatste in het constructeurskampioenschap met 20 punten, waar Pierre Gasly volledig verantwoordelijk voor is. Jack Doohan werd na zes nulscores gedumpt, en zou nu de rol van reservecoureur voor het nieuwe Cadillac op zich hebben genomen, maar diens vervanger Franco Colapinto heeft ook totaal geen indruk kunnen maken. Om kosten te besparen en in de hoop vaker vooraan het veld mee te kunnen doen, besloot Alpine om de Renault F1-motorafdeling in Viry-Châtillon te sluiten, ten ongenoegen van de gepassioneerde medewerkers in de fabriek. Er werd een deal gesloten met Mercedes om vanaf 2026 de motoren en versnellingsbakken van de Zilverpijlen te kopen. Op die manier kan Alpine meer aandacht besteden aan het chassis.

Artikel gaat verder onder video

Focus op 2026

Geruchten deden de ronde dat Renault erover nadacht om het gehele team van Alpine te verkopen. Otmar Szafnauer, een voormalig teambaas van Alpine, zou een van de geïnteresseerden zijn geweest. De Renault Group heeft echter een nieuwe CEO aangesteld en die bevestigt dat er van een verkoop van het F1-team geen sprake is. "De Formule 1 is een integraal onderdeel van onze fundamentele strategie voor Alpine. Ik heb niet de intentie om dat te veranderen", vertelde François Provost tijdens een presentatie over de financiële resultaten van Alpine, geciteerd door AUTOhebdo. Provost is de opvolger van Luca de Meo. "De enige prioriteit voor een Formule 1-team is performance en dat verbeteren. Een verbetering van de prestaties [wordt lastig] in 2025, maar we focussen zeker op 2026 met de nieuwe reglementen."

Gerelateerd