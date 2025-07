Het begint er steeds meer naar uit te zien dat Valtteri Bottas een comeback gaat maken in de Formule 1. Hij is momenteel de reservecoureur van Mercedes, maar de Fin zou kans maken op een zitje bij Alpine. Uitvoerend adviseur Flavio Briatore is naar verluidt niet tevreden over de gang van zaken en heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff al een paar keer gebeld.

Bottas reed van 2017 tot en met 2021 voor Mercedes. Hij scoorde toen tien Grand Prix-overwinningen en hielp de Zilverpijlen aan vijf constructeurstitels. Hij moest vervolgens plaatsmaken voor George Russell en kwam bij Sauber terecht. Daar moest hij na drie seizoenen vertrekken, omdat het toekomstige Audi liever met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto in zee ging. Ondertussen zou Briatore niet blij zijn met zijn rookies Jack Doohan en Franco Colapinto in het Alpine-zitje naast Pierre Gasly. Hij zou wel een ervaren coureur kunnen gebruiken en Wolff onthult dat Briatore zijn pijlen op Bottas heeft gericht.

Bottas laten gaan met tranende ogen

Colapinto crashte tijdens de kwalificatie, waardoor hij ongetwijfeld nog meer de druk zal voelen. Viaplay vroeg aan Wolff of Flavio hem had gebeld. "Een paar keer al", geeft de Oostenrijker eerlijk toe. "Ik heb vandaag ook nog over Valtteri gesproken. De interesse in Valtteri lijkt te accelereren. Ik heb altijd gezegd dat ik hem niet zou blokkeren. Hij verdient het om achter het stuur te zitten, hij heeft het goed gedaan. We laten hem gaan, als iemand hem een zitje voor een vol seizoen aanbiedt. Dat doen we dan wel met een tranend oog. Ik geef hem advies [over zijn toekomst] als vriend."

