Valtteri Bottas heeft een video op social media geplaatst, waarmee hij een enorme hint lijkt te droppen over zijn toekomst in de Formule 1. Zien we de Fin volgend jaar als coureur bij het team van Cadillac?

Valtteri Bottas is dit jaar actief als reservecoureur voor Mercedes, nadat zijn contract eind 2024 bij het team van Sauber niet werd verlengd. De kans lijkt echter groot dat we de Fin volgend jaar weer fulltime op de grid gaan zien. Het is een publiek geheim dat Bottas in beeld is bij het gloednieuwe team van Cadillac als één van de coureurs volgend jaar, en met een recente social media-post van de Fin lijkt die samenwerking ineens een stuk dichterbij. In de video loopt Bottas over straat als hij 'uit het niets' een geparkeerde Cadillac ziet staan. Bottas opent de deur en merkt op dat de auto erg mooie 'stoeltjes' heeft, en dat deze beiden nog vrij zijn. Het is een video met een knipoog, maar het zou een enorme hint over zijn toekomst kunnen zijn. Bekijk de beelden hieronder.

Artikel gaat verder onder video

Do we like this seat? pic.twitter.com/DhUuCdpGcB — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) June 23, 2025

