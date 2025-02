Valtteri Bottas keert in 2025 terug bij Mercedes, het team waar hij tussen 2017 en 2021 al reed, en tien Grands Prix won. Dit keer zal Bottas de rol van reservecoureur bekleden voor George Russell en Kimi Antonelli, maar de laatstgenoemde zal veel bezig zijn met de Fin om sneller te wennen aan het leven in de Formule 1.

Bottas was tot laat in het 2024-seizoen een kandidaat om te blijven bij Sauber, wat in 2026 zal transformeren naar het Audi-fabrieksteam. De veteraan kreeg echter geen stoeltje - deze ging naar Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto, die uit zijn contract bij McLaren werd gekocht. Mick Schumacher verliet Mercedes aan het einde van 2024 als reservecoureur om zich volledig te richten op een carrière buiten Formule 1, en niet lang erna kondigden de Zilverpijlen aan dat Bottas weer terugkwam naar Brackley als de nieuwe reserve. De inmiddels 35-jarige coureur hoopt nog altijd op een terugkeer naar de grid, en zal in 2026 een kandidaat zijn bij meerdere teams, waaronder Cadillac, het nieuwe team.

Artikel gaat verder onder video

Mentor een goede beschrijving

Een ander voordeel van het aantrekken van Bottas voor Mercedes is dat er een goed alternatief is voor het geval Kimi Antonelli erg ondermaats presteert. De achttienjarige rookie zal veel druk op zijn schouders hebben, en moet meteen vooraan de grid het verschil gaan maken, iets waar Bottas al ervaring mee heeft. Toch weet de Fin dat hij er voornamelijk is om de piepjonge Antonelli door het seizoen heen te loodsen. "Ik denk dat mentor inderdaad een goede beschrijving is," zo zegt Bottas in gesprek met Craig Slater bij Sky Sports F1. "Als rookie, en als nieuweling bij een team, zijn er zo veel nieuwe dingen om te leren en daar kan ik zeker bij helpen. Mijn taak is natuurlijk om het team zo goed mogelijk te helpen en Kimi is natuurlijk de rookie, dus die zal ongetwijfeld meer vragen hebben dan George. Het team heeft met mij tijdens de raceweekends ook een extra paar ogen om naar de data te kijken en naar de lijnen die de coureurs nemen [door bochten]. Ik zal bij alle vergaderingen aanwezig zijn en ik zal ook werk in de simulator doen. Het wordt een druk jaar, wel een beetje anders voor mij, maar ik kijk er naar uit."

Gerelateerd