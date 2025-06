Valtteri Bottas zou in 2025 mogelijk kunnen terugkeren op de grid als invaller. Volgens The Race heeft Flavio Briatore navraag gedaan naar de beschikbaarheid van de Fin, met het oog op een mogelijke vervanging van Franco Colapinto.

Bottas werd dit seizoen door Mercedes aangetrokken als reservecoureur, nadat Kick Sauber hem eind vorig jaar aan de kant zette. De Fin is sindsdien aanwezig tijdens raceweekenden, maar is vooral te zien in promotievideo’s van het Duitse team. Dat zou echter kunnen veranderen, want binnen Alpine zouden er serieuze twijfels zijn over Colapinto.

Bottas en Gasly bij Alpine?

Het Britse medium meldt dat Briatore namens Alpine bij Mercedes heeft geïnformeerd naar de status van Bottas. Colapinto weet als vervanger van Jack Doohan vooralsnog niet te imponeren, en Briatore zou bovendien twijfelen of Colapinto het team wel voldoende informatie kan geven over de prestaties van de Alpine-auto in 2025. Ook met het oog op de ontwikkeling van de 2026-wagen zou de ervaring van Bottas van grote waarde kunnen zijn.

