'Valtteri Bottas flirt openlijk met Red Bull Racing in zoektocht naar F1-zitje voor 2026'

Vooralsnog moet Valtteri Bottas genoegen nemen met een status als reserverijder van Mercedes, maar daar ziet hij graag verandering in komen. Zo flirt hij openbaarlijk met Red Bull Racing, al weet hij zelf dat die transfer niet snel zal gebeuren.

Bottas is al sinds 2013 actief in de Formule 1 en kan ondertussen als dusdanig ervaren worden beschouwd. Hij begon zijn carrière bij Williams, waarna hij in het jaar 2016-2017 de overstap maakte naar Mercedes. Hier werd hij meerdere keren tweede in het wereldkampioenschap achter zijn toenmalige teamgenoot Lewis Hamilton. Aan het einde van het seizoen '21 vertrok hij richting Alfa Romeo (Sauber). Bottas is in 2025 reserverijder geworden bij Mercedes, nadat hij zijn plek bij Sauber verloor. Hij wil echter graag nog langer doorgaan in de Formule 1. Zijn management heeft daarom met verschillende teams gesproken, zoals Red Bull, Alpine en het nieuwe Cadillac-team.

Bottas flirt met Red Bull maar ziet probleem

Bottas heeft namelijk laten weten dat hij graag voor Red Bull Racing zou willen rijden in 2026. Maar toch denkt hij dat die kansen klein zijn, aangezien er bij Red Bull iemand werkzaam is "die geen groot fan van mij is". Hiermee doelt hij op Helmut Marko. De adviseur zou namelijk weinig van de Finse coureur moeten hebben door het crashincident in de Hongaarse GP van 2021, waardoor Max Verstappen zijn titelkansen zag slinken. Zelf zegt Bottas in F1-podcast Beyond The Grid: “Het werd eigenlijk meteen van tafel geveegd, want ik denk dat er bij Red Bull mensen zijn, of één persoon, die om de een of andere reden geen grote fan van mij is. Ik weet niet of ze buiten hun eigen academy kijken. Ze hebben zoveel rijders en zelfs een juniorenteam.”

Cadillac lijkt het meest voor de hand liggend

Ondanks de wensen van Bottas lijken er steeds minder opties over te blijven voor de Fin. De meeste teams hebben hun stoelen gevuld voor 2026. Cadillac lijkt op papier zijn beste kans, maar dat team heeft met meerdere coureurs gesprekken, waaronder Sergio Pérez, Zhou Guanyu en Mick Schumacher. Bottas is zelf enthousiast over deze optie: “Cadillac is een heel interessant project. Als ik daar zou rijden, kun je vanaf het begin meebouwen. Dat is erg motiverend.”

Alpine is ook een optie, maar Bottas trekt een pijnlijke conclusie

Een andere optie is Alpine. Bottas heeft daar ook contact mee. Alpine is onzeker over de huidige line-up en staat open voor een ervaren coureur van buitenaf. Bottas zegt hierover: “Ze hebben een Mercedes-motor in de toekomst, dat is een goede keuze. Ze zoeken dit jaar al naar een tweede coureur. Ervaring kan helpen, maar er is veel politiek in de sport. Ik heb geen tientallen miljoenen om te betalen voor een stoeltje. Het hangt van het team af. Ik heb wat persoonlijke sponsoren, maar niet zoveel als sommige anderen.”

IndyCar serieuze optie voor Bottas?

Mocht dit dus allemaal op niks eindigen, dan heeft Bottas nog altijd een 'tweede plan'. Hij sluit namelijk niet uit om deel te nemen aan de IncyCar: “Als ik niet in de Formule 1 rijd volgend jaar, dan moet ik een plan B hebben. IndyCar is zeker een optie. Ik zou dan voor meerdere jaren willen tekenen, want het is een grote overstap, maar ik heb daar wel zin in. Ovals heb ik nooit gedaan, maar ik maak me er geen zorgen over.”

