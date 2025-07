Na iedere Formule 1-race wordt er willekeurig een deelnemer uit de top tien uitgekozen. Liam Lawson was na de Grand Prix van Oostenrijk aan de beurt en dus werd zijn Racing Bulls extra onderzocht. De FIA heeft in aanloop naar de Britse Grand Prix de conclusie getrokken dat de onderzochte onderdelen legaal waren.

Lawson maakte zijn beste weekend van 2025 tot nu toe mee in Spielberg. Hij was de beste coureur van de vier die onder Red Bull vallen, de twee bij Red Bull Racing en de twee bij Racing Bulls. Yuki Tsunoda werd al in Q1 geëlimineerd, werd bestraft voor het raken van Pierre Gasly en eindigde als zestiende op twee ronden achterstand. Isack Hadjar lag er in Q2 uit en kwam als twaalfde over de streep na een kleurloze race. Max Verstappen werd slechts zevende in de kwalificatie en kwam dankzij Kimi Antonelli niet ongeschonden uit de openingsronde. De crash resulteerde in pas de tweede uitvalbeurt van de Nederlander in de afgelopen drie jaar. Lawson daarentegen scoorde 8 punten door als zesde te starten en zesde te finishen.

Koppeling en koppelsensor

Lawson kreeg een extra onderzoek van de FIA aan zijn broek. Het is onmogelijk om op tijd elk onderdeel bij iedere auto te controleren en dus wordt iemand uit de top tien willekeurig uitgekozen. Bij de Racing Bulls van de Nieuw-Zeelander werd de koppeling en de koppelsensor gecontroleerd, wat valt onder artikel 5.7.7, artikel 8.3.2 en artikel 9.3.4 van het technisch reglement.

Bij het onderzoek naar de koppelingseenheid werden geen onverwachte ontwerpen of systemen gevonden die de inschakeling van de koppeling zouden kunnen beïnvloeden door de SECU, de standaard electronic control unit. De serienummers van de koppelingsas en -sensor evenals van de SCM zijn gecontroleerd ten opzichte van het kalibratietabel van MagCanica, de leverancier van deze onderdelen. Elke sensor en actuator gerelateerd aan de koppelingseenheid is gecontroleerd of ze gehomologeerd zijn voor gebruik met de SECU. Het goede nieuws voor Racing Bulls is dat de FIA niks verdachts heeft gevonden.

