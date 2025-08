Liam Lawson is voor het eerst in zijn Formule 1-carrière voor Max Verstappen gefinisht - op de uitvalbeurt van de laatstgenoemde op de Red Bull Ring na. De Racing Bulls-coureur versloeg de viervoudig wereldkampioen voor de achtste positie in de Grand Prix van Hongarije. Dat kwam als een verrassing voor Lawson.

Lawson mocht de eerste twee wedstrijden van 2025 doen bij hoofdteam Red Bull Racing. Sergio Pérez werd eind vorig jaar ontslagen en Lawson werd als opvolger aangekondigd. Na een crash op slicks in de regen in Australië en een twaalfde plek in China werd hij al omgewisseld met Yuki Tsunoda. Het was een klap voor het zelfvertrouwen van Lawson die pas in Monaco punten wist te scoren en het tempo van teamgenoot Isack Hadjar niet bij kon houden. Het lijkt er echter op dat hij dat zelfvertrouwen terug heeft gevonden. Lawson is verantwoordelijk voor 16 van de 17 punten die Racing Bulls de afgelopen vier weekenden heeft gescoord. Om op de Hungaroring dan ook nog eens voor de nummer één-coureur van Red Bull te finishen, is de kers op de taart.

Verstappen viel verder weg achter Lawson

"Een beetje wel, want bij de start was hij erg snel", antwoordde Lawson op de vraag van de aanwezige media of het voor hem als een verrassing kwam dat hij voor Verstappen finishte. Hij begon als negende en haalde Verstappen direct in, maar de Nederlander pakte Lawson meteen weer terug. "Ik zag ook dat hij tijdens de eerste stint van de race echt rap was. Hij haalde me in de openingsronde in. Ik denk dat ze daarna meer worstelden met de banden. Ik hoopte stiekem dat ze later in de race dezelfde problemen zouden hebben. Ik wist dat als ik hem een paar ronden achter me zou houden, dat hij dan misschien verder weg zou vallen. En volgens mij is dat min of meer ook wat er gebeurde." Lawson belandde terug op P8 en door de vuile lucht en het bandenslijtage kwam Verstappen meer dan drie seconden achter hem aan de finish.

Over zijn eigen prestatie vertelde de Nieuw-Zeelander: "Het is tot nu toe een heel lastig seizoen geweest. Het is moeilijk om een reeks van goede resultaten neer te zetten in de Formule 1, maar de laatste tijd is het goed gegaan voor ons. Natuurlijk hebben we nog een hele tweede helft te gaan en we moeten leren wat wel werkt om dat verder mee te nemen."

