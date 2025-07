Dat het raceweekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk slecht nieuws was voor Max Verstappen en Red Bull Racing was al duidelijk na de DNF van de Nederlander, maar de race pace die na de race werd onthuld bracht zo mogelijk nog slechter nieuws.

In Oostenrijk, waar het erg warm was op zondag, bleek zoals vaak in dat soort weer McLaren de snelste auto te hebben qua race pace. Zeker door het vroeg uitvallen van Max Verstappen zouden Lando Norris en Oscar Piastri een eenzame race rijden. Piastri bleek 0.03 seconden gemiddeld per rondje langzamer te zijn dan Norris. Achter het McLaren-duo was het Ferrari dat met Charles Leclerc en Lewis Hamilton (0.27 en 0.44 seconden gemiddeld langzamer) het snelst was in Oostenrijk. Mercedes is met George Russell pas op plek vijf te vinden met 0.91 seconden gemiddeld langzamer dan de McLaren van Norris.

Rest van de grid tijdens GP Oostenrijk

De best of de rest afgelopen weekend was een verrassing: Sauber. Gabriel Bortoleto en Nico Hulkenberg bleken qua race pace in Oostenrijk zesde en zevende te zijn, voor onder meer Esteban Ocon, Liam Lawson en Fernando Alonso. Lance Stroll, Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Pierre Gasly en Isack Hadjar maken de lijst af.

Zeker voor Red Bull en Tsunoda dus weer een dramatisch weekend, want er waren op drie coureurs na geen langzamere coureurs dan Tsunoda op zondag afgelopen weekend. Het is slecht nieuws voor Red Bull, dat de auto niet vooruit ziet gaan en Tsunoda vooral achteruit ziet gaan.

📊 RACE PACE #AustriaGP #F1



McL dominated the race, finishing almost 20s in front of the next best car (Ferrari/LEC) and lapping everyone but the top 7!



Both Saubers within 1-2 tenths of RUS



LAW and ALO had an excellent pace despite the one-stopper: brilliant race



PACE

1)… pic.twitter.com/iLXLF1CeMY — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) June 30, 2025

