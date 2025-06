Marko over onderhandelingen Verstappen met Mercedes: "Praat met Wolff"

Max Verstappen (27) viel tijdens de Grand Prix van Oostenrijk al in de eerste ronde uit na een botsing, maar toch is de viervoudig wereldkampioen weer een van de meest besproken onderwerpen in de paddock. Is hij nu wel of niet in gesprek met Mercedes over een transfer in 2026? dr. Helmut Marko (82) adviseert de pers om hun vragen aan Toto Wolff (53) te stellen.

Verstappen voert concrete gesprekken met Mercedes, zo wordt de laatste weken door meerdere media geschreven. De Red Bull-coureur heeft de updates een tijdje aangekeken en zou tot de conclusie zijn gekomen dat zijn team de zaken niet meer tijdig op de rit gaat krijgen. Daarnaast wordt er gesuggereerd dat zijn exitclausule sinds Oostenrijk gebruikt kan worden, omdat Verstappen en zijn team niet op de afgesproken minimale posities staan in het coureus- en constructeursklassement. Aan de andere kant lijkt Mercedes te treuzelen met de contractverlenging van George Russell en heeft Wolff laten doorschemeren inderdaad gesprekken te voeren met het management van Verstappen. Marko werd in Spielberg geconfronteerd met de uitspraken van Wolff en reageerde kort en bondig.

Mercedes lijkt tot zomer te willen wachten op Verstappen

Op de Red Bull Ring deed Wolff enkele interessante uitspraken. Zo suggereerde de teambaas dat hij inderdaad spreekt met Verstappen over een transfer - om vervolgens in een later stadium te zeggen dat Mercedes rond de zomer een knoop doorhakt over de line-up voor 2026. En dat terwijl hij eerder nog zei dat er heus wel een handtekening gezet zou worden onder een nieuw contract voor Russell. "Op dit moment is het duidelijk dat je moet verkennen wat er gaat gebeuren in de toekomst", zo sprak Wolff cryptisch in Oostenrijk. Deze opmerkingen werden vervolgens door de pers aan Marko voorgelegd, die er weinig over wilde zeggen.

Marko verwijst pers door naar Wolff

"Dan moet je dus praten met Toto, om te kijken wat hij weet", zo luidde de reactie van Marko op de woorden van de Mercedes-topman. Maar Wolff zelf wil er inhoudelijk niet veel over zeggen, behalve dat hij de gesprekken met Verstappen "achter gesloten deuren wil houden". De Oostenrijkse teambaas sloot echter ook een combinatie tussen kemphanen Russell en Verstappen niet uit als duo bij Mercedes. "Ik kan me elke line-up voorstellen. Ik had [Nico] Rosberg en Hamilton die vochten om het WK, dus dan is alles daarna makkelijk", zei hij.

