Het geflirt van Mercedes-teambaas Toto Wolff met Max Verstappen is de afgelopen weken het gespreksonderwerp binnen de Formule 1. George Russell en Kimi Antonelli hebben beiden nog een contract tot en met eind 2025, en volgens De Telegraaf wil Wolff uiterlijk in de zomerstop de knoop doorhakken over de line-up voor komend seizoen.

Dat Verstappen op de radar van Mercedes staat, moge duidelijk zijn. Ook Russell, die nog altijd wacht op een contractverlenging, gaf voorafgaand aan het raceweekend aan dat Mercedes altijd naar andere opties kijkt, zeker als een viervoudig wereldkampioen mogelijk beschikbaar komt. Wolff verklaarde vrijdag tijdens de persconferentie dat er niets geheimzinnigs is aan de interesse in Verstappen, maar dat hij de deur voor de Nederlander niet volledig heeft opengezet.

Zomerstop

Toch lijkt Mercedes wel bereid om op Verstappen te wachten. Er doen geruchten de ronde over een eventuele vertrekclausule in het contract van de Nederlander, al is dat door Red Bull-adviseur Helmut Marko tegengesproken. Volgens hem zou de huidige stand in het kampioenschap onvoldoende zijn om een dergelijke clausule te activeren. Mercedes wil pas in augustus, dus tijdens de zomerstop, de knoop doorhakken over de line-up. Dat lijkt samen te hangen met de mogelijke clausule in Verstappens contract.

Horner ziet Mercedes (nog) niet als stap omhoog

De vraag is alleen of Mercedes komend seizoen daadwerkelijk een stap vooruit zet. In de paddock vermoedt men dat de Zilverpijlen volgend jaar over de sterkste power unit beschikken, maar Christian Horner benadrukt dat ook Mercedes zo haar problemen kent. "Ik denk dat zij hun eigen problemen hebben. Wij kijken vooral naar onszelf, kennen de situatie van Max en zijn contract, en letten niet op al het lawaai van buitenaf," aldus de teambaas, doelend op het feit dat ook Mercedes in Oostenrijk geen aanval kon inzetten op McLaren.

