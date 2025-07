'Verstappen kondigt dan Red Bull-vertrek aan', twee opties voor Horner na ontslag | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Christian Horner werd afgelopen woensdag uit zijn positie als CEO en teambaas van Red Bull Racing gezet. Er zijn echter opties om deze rol bij een ander F1-team op te pakken. Tegelijkertijd wordt er ook gesproken over of Max Verstappen besluit te vertrekken bij de Oostenrijkse formatie. Ralf Schumacher denkt dat de viervoudig wereldkampioen dit in de zomerstop zal aankondigen. Verder hoopt Jonathan Wheatley Sergio Pérez terug te zien in de koningsklasse van de autosport, onthult de boardradio hoe Nico Hülkenberg eigenwijs de derde plaats kon bemachtigen op Silverstone en kwam McLaen-CEO Zak Brown in actie met een van zijn juniorrijders.

'Dit is wanneer Max Verstappen zijn vertrek bij Red Bull Racing aan gaat kondigen'

Ralf Schumacher verwacht dat Max Verstappen in de zomerstop zijn vertrek bij Red Bull Racing aan zal kondigen, al is het volgens de Duitser veelzeggend dat het geen makkelijke beslissing voor de viervoudig wereldkampioen lijkt te zijn. "Als hij blijft, dan blijft hij niet alleen voor 2026", klinkt het bij Motorsport-Total.de. "Dan blijft hij langer. Het is duidelijk wat Max wil. Hij heeft een passie voor de GT3, Mercedes lanceert binnenkort ook een auto voor die klasse... Het voelt niet alsof de kans groot is dat hij blijft." Lees hier het hele artikel over wanneer Max Verstappen naar verluidt zijn vertrek aankondigt.

F1-teambaas pleit voor terugkeer Sergio Pérez: "Twijfel niet aan zijn snelheid"

Sergio Pérez is toe aan een nieuwe start in de Formule 1, nadat hij eind 2024 door Red Bull op straat werd gezet. Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur bij de energiedrankgigant, prijst de snelheid van de Mexicaan en zijn vermogen om een team te motiveren. Ondanks zijn ontslag voert de routinier gesprekken met verschillende teams, waaronder Cadillac en Alpine, in de hoop zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. "Ik heb geen twijfel over zijn snelheid. Het is altijd natuurlijk geweest", zei Wheatley. "Hij heeft geweldige prestaties geleverd bij mijn voormalige team en ik denk niet dat het een groot probleem is dat hij een tijdje niet in een Formule 1-auto heeft gereden. Lees hier het hele artikel over de complimenten van Jonathan Wheatley aan het adres van 'Checo'.

Toekomst van Horner na Red Bull-ontslag: Dit zijn de twee meest waarschijnlijke opties

Christian Horner stond sinds 2005, dus sinds de oprichting van het team, aan het roer van Red Bull Racing. Het duurde niet lang of de eerste overwinningen en wereldkampioenschappen werden binnengesleept - een indrukwekkende prestatie voor een nieuw team in de Formule 1. De prestaties van de Oostenrijkse formatie vallen nu echter flink tegen en het lijkt erop dat het Horner de kop heeft gekost. Hij moest afgelopen woensdag afscheid nemen van zijn rol als CEO en teambaas van Red Bull Racing. Dus waar moet Horner nu naartoe? Ferrari en Alpine lijken de meest aannemelijke opties. Lees hier het hele artikel over de opties die Christian Horner nog heeft.

Telegraaf-journalist Van Haren grijpt in na nepnieuws over Verstappen-deal: "Erg kwalijk"

Twee grote, spannende dingen voor het F1-seizoen van 2026 staan ons te wachten: voor welk team gaat Max Verstappen rijden en welk team gaat het meest competitief zijn? Verstappen geeft toe "nog geen besluit te hebben genomen" over waar hij volgend jaar instapt. Toch doen een boel geruchten de ronde over de toekomst van de Red Bull Racing-coureur. Een Twitteraar verspreidde hier nepnieuws over met De Telegraaf als bron en dus moest Erik van Haren ingrijpen. De journalist noemt het "erg kwalijk". Lees hier het hele artikel over Erik van Haren die moet ingrijpen, nadat De Telegraaf als bron wordt geciteerd.

Hülkenberg verwierp strategie Sauber drie keer in chaotische openingsfase: "Zou ik niet doen"

Nico Hülkenberg liet tijdens de Britse Grand Prix van de Formule 1 zien dat geduld loont. Hij had al jarenlang het onfortuinlijke record in handen voor de meeste F1-races zonder een podiumresultaat te scoren, maar vorig weekend finishte de Kick Sauber-coureur indrukwekkend als derde. Op weg naar zijn eerste podium bleek hij instructies van het team te hebben genegeerd. Tijdens het communiceren met race-engineer Stephen Petrik, besloot Hülkenberg driemaal keuzes van het team over de banden te verwerpen. Lees hier het hele artikel over de strategie van Nico Hülkenberg tijdens de Britse Grand Prix.

Brown het circuit op met Vlaams talent: "Hard werken om een wereldkampioen bij te houden"

McLaren-topman Zak Brown is na de Britse Grand Prix van de Formule 1 in de kart gestapt. Hij is het circuit op gegaan met Dries Van Langendonck, een aanstormend talent uit Vlaanderen die deel uitmaakt van het juniorprogramma van McLaren. De jonge Belg was een maandje van zijn veertiende verjaardag verwijderd, toen hij zijn handtekening onder een McLaren-contract zette. Brown is als CEO van McLaren druk bezig met de Formule 1 en de IndyCar Series, maar ook met het nieuwe FIA World Endurance Championship-project. Daarnaast is hij nog mede-eigenaar van United Autosports, een succesvol team in de sportscar-racerij. Toch heeft de Amerikaan ruimte in zijn agenda kunnen vinden om met Van Langendonck aan de slag te gaan. Lees hier het hele artikel over Zak Brown die ging karten met Dries Van Langendonck.

