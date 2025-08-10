Red Bull-coureur belandt bizar in het ziekenhuis, Lambiase bekritiseert Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop van de Formule 1 is inmiddels in volle gang, al betekent dat niet dat er geen nieuws rondom de koningsklasse te melden is. Zo waren er uitspraken van Gianpiero Lambiase over Max Verstappen, Lando Norris over Oscar Piastri en had Johnny Herbert een potentiële opvolger voor Lewis Hamilton bij het team van Ferrari. Bovendien waren er ook opvallende beelden van Red Bull-coureur Connor Zilisch die na het vieren van een overwinning geblesseerd raakte.

Lambiase wijst naar eigenwijze Verstappen: 'Dat is soms een uitdaging voor een engineer'

Volgens Gianpiero Lambiase zijn er weinig verbeterpunten aan te wijzen bij Max Verstappen, maar vindt hij wel dat de viervoudig kampioen soms wat koppig kan zijn. ‘GP’ geeft soms adviezen die Verstappen in eerste instantie in de wind slaat, maar die hij vervolgens toch stiekem gaat opvolgen. "Hij weet alles het beste, en dat is soms een uitdaging als ingenieur. Je moet proberen tot hem door te dringen." Meer lezen over de uitspraken van Gianpiero Lambiase? Klik hier!

Norris hoeft Piastri niet te zien in woonplaats: "Gelukkig niet!"

De meeste rijders wonen - zoals bekend - heerlijk in Monaco, waar de kans groot is dat je elkaar regelmatig tegenkomt in het piepkleine land. Lando Norris hoeft echter zijn mede-coureurs, zoals teammaat Oscar Piastri, niet te zien wanneer hij thuis is. "Gelukkig niet. Ik wil geen andere coureurs zien wanneer ik hier ben." Meer lezen over de uitspraken van Lando Norris? Klik hier!

Herbert noemt alvast vervanger voor Hamilton: "Het wordt niet Verstappen"

Lewis Hamilton zijn toekomst en die van Ferrari is plotseling onderwerp van gesprek na de opmerkingen die de Brit liet vallen in Hongarije. Johnny Herbert sorteert alvast voor op de ideale vervanger van Hamilton in Maranello. Max Verstappen is dat in ieder geval niet. Meer lezen over de uitspraken van Johnny Herbert? Klik hier!

Red Bull-coureur Connor Zilisch raakt geblesseerd na vieren van overwinning

Een viering na de overwinning in de NASCAR Xfinity Series op het circuit van Watkins Glen heeft een bijzondere wending gekregen voor de 19-jarige Red Bull-coureur Connor Zilisch. Tijdens de feestvreugde na zijn knappe prestatie raakte hij gewond en moest hij zelfs naar het ziekenhuis. Na het voorval moest Zilisch naar het ziekenhuis, waar gelukkig bleek dat hij geen hoofdletsel had opgelopen. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen en gaat het beter met hem, zo laat hij weten aan zijn fans op X. Meer lezen over de ongelukkige blessure? Klik hier!

Pérez maakt grote verandering: terugkeer in de F1 in 2026?

Sergio Perez heeft een opvallende stap gezet door zijn managementteam te vernieuwen, wat speculaties aanwakkert over een mogelijke comeback in de Formule 1 in 2026. De Mexicaan, die in 2025 niet voor Red Bull racet, lijkt vastberaden om zijn opties open te houden. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met het gloednieuwe team van Cadillac. Meer lezen over de acties van Sergio Pérez? Klik hier!

