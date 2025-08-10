Red Bull-coureur Connor Zilisch raakt geblesseerd na vieren van overwinning
Red Bull-coureur Connor Zilisch raakt geblesseerd na vieren van overwinning
Een viering na de overwinning in de NASCAR Xfinity Series op het circuit van Watkins Glen heeft een bijzondere wending gekregen voor de 19-jarige Red Bull-coureur Connor Zilisch. Tijdens de feestvreugde na zijn knappe prestatie raakte hij gewond en moest hij zelfs naar het ziekenhuis.
Zilisch, die in de Verenigde Staten als een groot talent wordt gezien, wilde zijn overwinning op een bijzondere manier vieren door op zijn auto te klimmen. Dat ging echter niet helemaal zoals gehoopt, want hij verloor zijn evenwicht en viel ongelukkig naar beneden. Hij kwam hard op de grond terecht, waarbij hij met zijn hoofd en schouder neerkwam. Het publiek reageerde geschrokken, net als zijn team.
Gebroken sleutelbeen
Na het voorval moest Zilisch naar het ziekenhuis, waar gelukkig bleek dat hij geen hoofdletsel had opgelopen. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen en gaat het beter met hem, zo laat hij weten aan zijn fans op X. De CT-scans wezen uit dat zijn hoofd in orde was, maar hij heeft wel een gebroken sleutelbeen opgelopen. Hij bedankt het medische personeel voor de snelle hulp en is opgelucht dat het niet ernstiger was.
Net binnen
Verstappen: 'Slecht weekend maakt niks uit als je thuis de baby weer ziet lachen'
- 13 minuten geleden
Wat mag je allemaal wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull-coureur Connor Zilisch raakt geblesseerd na vieren van overwinning
- 2 uur geleden
Herbert noemt alvast vervanger voor Hamilton: "Het wordt niet Verstappen"
- 2 uur geleden
Overzicht pole position 2025: Leclerc verrassend de baas in Hongarije
- 3 uur geleden
- 4
Norris hoeft Piastri niet te zien in woonplaats: "Gelukkig niet!"
- Vandaag 12:57
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
- 21 juli
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
- 21 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli