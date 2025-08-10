Een viering na de overwinning in de NASCAR Xfinity Series op het circuit van Watkins Glen heeft een bijzondere wending gekregen voor de 19-jarige Red Bull-coureur Connor Zilisch. Tijdens de feestvreugde na zijn knappe prestatie raakte hij gewond en moest hij zelfs naar het ziekenhuis.

Zilisch, die in de Verenigde Staten als een groot talent wordt gezien, wilde zijn overwinning op een bijzondere manier vieren door op zijn auto te klimmen. Dat ging echter niet helemaal zoals gehoopt, want hij verloor zijn evenwicht en viel ongelukkig naar beneden. Hij kwam hard op de grond terecht, waarbij hij met zijn hoofd en schouder neerkwam. Het publiek reageerde geschrokken, net als zijn team.

Opmerkelijke beelden: NASCAR-rijder Connor Zilisch raakt geblesseerd na het vieren van zijn overwinning in Watkins Glen🫤 pic.twitter.com/6dBgCuixIJ — GPFans NL (@GPFansNL) August 10, 2025

Gebroken sleutelbeen

Na het voorval moest Zilisch naar het ziekenhuis, waar gelukkig bleek dat hij geen hoofdletsel had opgelopen. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen en gaat het beter met hem, zo laat hij weten aan zijn fans op X. De CT-scans wezen uit dat zijn hoofd in orde was, maar hij heeft wel een gebroken sleutelbeen opgelopen. Hij bedankt het medische personeel voor de snelle hulp en is opgelucht dat het niet ernstiger was.