Pérez maakt grote verandering: terugkeer in de F1 in 2026?

Sergio Perez heeft een opvallende stap gezet door zijn managementteam te vernieuwen, wat speculaties aanwakkert over een mogelijke comeback in de Formule 1 in 2026. De Mexicaan, die in 2025 niet voor Red Bull racet, lijkt vastberaden om zijn opties open te houden. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met het gloednieuwe team van Cadillac.

Pérez nam na een lastig seizoen in 2024 noodgedwongen de benen bij zijn team en nam vervolgens een pauze van de sport. In het vervolg lijkt het echter toch allemaal te gaan gebeuren: een terugkeer in de koningsklasse in 2026. Pérez heeft een indrukwekkende staat van dienst met 281 races en zes overwinningen sinds zijn debuut in 2011. Zijn uitgebreide ervaring, gecombineerd met een sterk sponsornetwerk, maken hem een aantrekkelijke keuze voor teams die willen groeien. Met name het team van Cadillac lijkt behoorlijk te lonken naar zijn diensten.

Nieuwe manager

Het is alweer even stil rondom de Mexicaan, al stipt de voormalig fysiotherapeut van Perez, Xavi Martos, nu een bijzondere ontwikkeling aan in de Duralavita-podcast. "Ik heb het als toeschouwer gezien en mensen hebben het nooit gezegd. Checo heeft een nieuwe manager - ik weet niet of je het gelezen hebt. Hij had Julian [Jakobi], nu heeft hij er weer een. Ik vraag me af: waarom heeft hij een nieuwe manager?" Hij merkt op dat het aannemen van een nieuwe manager er niet uit komt als je van plan bent te stoppen met racen: “Als je niet wilt stoppen met rijden, neem je geen nieuwe manager aan.”

Terugkeer

Met de aanstelling van Khalil Beschir lijkt de wens van Perez om terug te keren alleen maar bevestigd. In een eerdere podcast verklaarde hij dat hij bereid is de prijs te betalen voor een comeback, mocht de kans zich voordoen. Ondertussen lijken de verwachtingen voor een terugkeer bij Cadillac wel alle kanten op te schieten. Zo leek het al even in kannen en kruiken te zijn dat hij terugkeert, maar zouden inmiddels zijn salariseisen weer te gortig zijn. Het wordt dus nog even afwachten.

Red Bull Sergio Pérez Cadillac
