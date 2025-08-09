In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Jarno Opmeer probeerde afgelopen week tijdens de simrace in Silverstone een slimmigheidje uit te voeren, maar uiteindelijk werd zijn overwinning hem ontnomen. Joe Saward stelt dat het personeelsbestand bij Red Bull Racing mogelijk gaat krimpen, omdat er zogenoemde 'Horner-contracten' zouden bestaan. Daarnaast heeft de promotor van de Grand Prix van Singapore toegegeven dat hij zich schuldig maakte aan omkoping. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 9 augustus.

'Grote bezorgdheid bij Red Bull Racing over personeel met Horner-contracten'

Volgens Formule 1-journalist Joe Saward is de kans op een leegloop bij Red Bull Racing aanwezig. De Engelsman wijst in zijn Green Notebook op het bestaan van zogeheten ‘Horner-contracten’, waarbij personeel zonder gardening leave-periode zou kunnen overstappen naar rivalen. Alles lezen over de 'Horner-contracten'? Klik hier!

Gino Rosato & Michael Schumacher

Voormalig Ferrari-man ziet groot respect tussen Anthony Hamilton en Jos Verstappen

Voormalig Ferrari-man Gino Rosato wijst naar de vaders in de autosport. De Canadees stelde eerder al dat Jos Verstappen een pluim verdient voor hoe hij Max Verstappen heeft opgeleid om Formule 1-kampioen te worden, maar deelt ook complimenten uit aan Anthony Hamilton voor zijn houding na de verloren titelstrijd in 2021.

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

Eventjes leek de Grand Prix van Singapore in gevaar te zijn, nu organisator Ong Beng Seng heeft bekend dat er sprake is geweest van omkoping in een corruptiezaak. Het gaat echter om een zaak die losstaat van het Formule 1-spektakel, waardoor racefans zich geen zorgen hoeven te maken over de doorgang van het evenement. Alles lezen over wat er nu precies is gebeurd? Klik hier!

McLaren wil constructie Red Bull Racing en Racing Bulls aan banden leggen

McLaren-teambaas Andrea Stella wil binnenkort gesprekken voeren over de samenwerking tussen Red Bull Racing en de Racing Bulls. De Italiaan stelt dat het een complex onderwerp is, maar uit wel twijfels over de onafhankelijkheid van het zusterteam. CEO Zak Brown heeft zich al eerder uitgelaten over de situatie, waarbij één eigenaar effectief over twee teams in de topklasse van de autosport beschikt. Lezen wat Stella heeft te zeggen over de constructie? Klik hier!

Opmeer gestraft en verliest zege: ‘Gestraft voor iets dat niet in de regels staat’

Jarno Opmeer heeft zijn zege op Silverstone tijdens de derde ronde van het PremierSimGL-kampioenschap verloren. De Nederlander paste in de laatste ronde van de race een slimmigheidje toe en won daarmee, maar staat nu als vierde in de uitslag. Op social media laat Opmeer van zich horen en stelt dat hij gestraft is voor iets wat niet eens in het reglement staat. Lezen wat Opmeer nu precies heeft gedaan en hoe hij op de straf reageert? Klik hier!

