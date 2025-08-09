Volgens Formule 1-journalist Joe Saward is de kans op een leegloop bij Red Bull Racing aanwezig. De Engelsman wijst in zijn Green Notebook op het bestaan van zogeheten ‘Horner-contracten’, waarbij personeel zonder gardening leave-periode zou kunnen overstappen naar rivalen.

Red Bull Racing staat de komende periode voor flink wat uitdagingen. Zo is Laurent Mekies aangesteld als opvolger van Christian Horner om het team te leiden in een nieuw tijdperk van de Formule 1. Dat zal gebeuren zonder Horner, die daags na de race in Silverstone uit zijn functie werd gezet. Helmut Marko gaf aan dat het een beslissing was van het management en de aandeelhouders. De sportieve prestaties waren immers in een neerwaartse spiraal beland, en met Mekies aan het roer kiest het team voor een andere koers om terug te keren naar de top van het veld.

Horner formeel gesproken nog 'in dienst' bij Red Bull

Saward legt in zijn blog uit dat Red Bull opgelucht is dat Max Verstappen heeft bevestigd dat hij ook komend jaar voor het team zal rijden, maar dat de grootste zorgen liggen bij het personeel. Zo zouden er clausules bestaan in contracten van medewerkers die zijn gekoppeld aan de positie van Horner. De voormalig teambaas is formeel nog niet vertrokken, maar wel uit zijn functie gezet. De advocaten van beide partijen onderhandelen momenteel over een afwikkeling, die volgens Saward nog flink in de papieren zal lopen. "Genoeg om de Oostenrijkers tranen met tuiten te laten huilen", zoals hij schrijft.

'Horner-contracten'

Als Horner definitief vertrekt, kan volgens de journalist de zogenaamde ‘Horner-clausule’ in werking treden. “Alle mensen met aan Horner gelinkte contracten zouden dan ineens kunnen opstappen, zonder dat ze een periode van gardening leave hoeven te doorlopen,” legt hij uit. Teams kijken immers altijd naar de concurrentie voor geschikt personeel en Red Bull-medewerkers met zo’n contract zouden dan een makkelijke prooi vormen voor rivalen.

