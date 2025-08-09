Eventjes leek de Grand Prix van Singapore in gevaar te zijn, nu organisator Ong Beng Seng heeft bekend dat er sprake is geweest van omkoping in een corruptiezaak. Het gaat echter om een zaak die losstaat van het Formule 1-spektakel, waardoor racefans zich geen zorgen hoeven te maken over de doorgang van het evenement.

De 79-jarige vastgoedmagnaat Ong Beng Seng is verantwoordelijk voor het evenement dat in 2008 naar Singapore werd gehaald. Als rechtenhouder van de Grand Prix van Singapore heeft hij schuld bekend aan het medeplegen van het belemmeren van de rechtsgang. In 2022 regelde hij voor toenmalig transportminister Iswaran een luxe reis naar Doha, betaald door de GP-organisatie, wat in strijd is met de Singaporese wetgeving voor ambtenaren. Toen dit aan het licht kwam, stuurde Ong achteraf een factuur om het te maskeren. Iswaran kreeg in 2023 een celstraf van twaalf maanden. Ong heeft nu in totaal drie aanklachten tegen zich lopen en heeft inmiddels schuld bekend. Op 15 augustus wordt zijn straf bepaald.

Grand Prix van Singapore niet in gevaar

Ong is nog steeds officieel de promotor van de Grand Prix van Singapore, hoewel hij niet betrokken is bij de dagelijkse leiding. Een woordvoerder meldt aan PlanetF1 dat het Formule 1-weekend niet in gevaar is: "We blijven strak op schema en richten ons op de organisatie van de GP van Singapore in 2025, die wederom een evenement van wereldklasse zal zijn voor onze partners en fans." De race staat nog minimaal tot en met 2028 op de Formule 1-kalender.

