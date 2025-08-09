Jarno Opmeer heeft zijn zege op Silverstone tijdens de derde ronde van het PremierSimGL-kampioenschap verloren. De Nederlander paste in de laatste ronde van de race een slimmigheidje toe en won daarmee, maar staat nu als vierde in de uitslag. Op social media laat Opmeer van zich horen en stelt dat hij gestraft is voor iets wat niet eens in het reglement staat.

Opmeer maakt deel uit van Red Bull Racing als simcoureur en is bovendien regerend F1 Esports-wereldkampioen. Ronde drie van het PremierSimGL-kampioenschap vond afgelopen week plaats op Silverstone, waar Opmeer het onder meer opnam tegen coureurs uit de F1 Esports. In de laatste ronde op Silverstone lag hij op de derde plaats. Hij koos er vervolgens voor om de pitstraat in te duiken, zodat hij eerder over start-finish kwam. Die tactiek werkte en zorgde voor veel verbazing bij zijn collega’s.

Organisatie wijst naar onsportief gedrag Opmeer

Nadat de vlag was gevallen in Silverstone, werd bekend dat de wedstrijdleiding het moment van Opmeer nog zou gaan onderzoeken. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en Opmeer heeft een tijdstraf van drie seconden gekregen. Daardoor valt hij terug naar P4 en is Frederik Rasmussen de winnaar van de wedstrijd. De organisatie stelt dat de racecode van de PSGL door Opmeer is overtreden: "Elk gedrag op de baan dat ingaat tegen de principes van eerlijke competitie of sportiviteit is verboden."

Opmeer is het duidelijk niet eens met beslissing

Ook Opmeer is op de hoogte gesteld van die mededeling. Hij wijst erop dat er momenteel geen regels zijn over het finishen van een race in de pitstraat. De organisatie heeft in het oordeel dan ook gewezen op de sportiviteit. "Het enige kampioenschap ter wereld waar je gestraft kunt worden voor iets dat niet in de regels staat," zo laat Opmeer op X weten.

Only championship in the world where you can get penalised for something not stated in the rules 👍 — Jarno Opmeer (@jarno_opmeer) August 8, 2025

