Opmeer gestraft en verliest zege: ‘Gestraft voor iets dat niet in de regels staat’
Opmeer gestraft en verliest zege: ‘Gestraft voor iets dat niet in de regels staat’
Jarno Opmeer heeft zijn zege op Silverstone tijdens de derde ronde van het PremierSimGL-kampioenschap verloren. De Nederlander paste in de laatste ronde van de race een slimmigheidje toe en won daarmee, maar staat nu als vierde in de uitslag. Op social media laat Opmeer van zich horen en stelt dat hij gestraft is voor iets wat niet eens in het reglement staat.
Opmeer maakt deel uit van Red Bull Racing als simcoureur en is bovendien regerend F1 Esports-wereldkampioen. Ronde drie van het PremierSimGL-kampioenschap vond afgelopen week plaats op Silverstone, waar Opmeer het onder meer opnam tegen coureurs uit de F1 Esports. In de laatste ronde op Silverstone lag hij op de derde plaats. Hij koos er vervolgens voor om de pitstraat in te duiken, zodat hij eerder over start-finish kwam. Die tactiek werkte en zorgde voor veel verbazing bij zijn collega’s.
Organisatie wijst naar onsportief gedrag Opmeer
Nadat de vlag was gevallen in Silverstone, werd bekend dat de wedstrijdleiding het moment van Opmeer nog zou gaan onderzoeken. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en Opmeer heeft een tijdstraf van drie seconden gekregen. Daardoor valt hij terug naar P4 en is Frederik Rasmussen de winnaar van de wedstrijd. De organisatie stelt dat de racecode van de PSGL door Opmeer is overtreden: "Elk gedrag op de baan dat ingaat tegen de principes van eerlijke competitie of sportiviteit is verboden."
Opmeer is het duidelijk niet eens met beslissing
Ook Opmeer is op de hoogte gesteld van die mededeling. Hij wijst erop dat er momenteel geen regels zijn over het finishen van een race in de pitstraat. De organisatie heeft in het oordeel dan ook gewezen op de sportiviteit. "Het enige kampioenschap ter wereld waar je gestraft kunt worden voor iets dat niet in de regels staat," zo laat Opmeer op X weten.
Gerelateerd
Net binnen
Doornbos wijst naar cruciaal jaar Red Bull en Verstappen: "Dus de druk staat er volop"
- 19 minuten geleden
McLaren wil constructie Red Bull Racing en Racing Bulls aan banden leggen
- 1 uur geleden
- 1
Norris zoekt tijdens zomerstop maatje Garrix op tijdens optreden | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
'Grote bezorgdheid bij Red Bull Racing over personeel met Horner-contracten'
- 2 uur geleden
- 3
Opmeer gestraft en verliest zege: ‘Gestraft voor iets dat niet in de regels staat’
- 3 uur geleden
- 2
Verstappen geniet van zomerstop en toont vakantiekiekjes met Piquet
- Vandaag 10:49
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
- 21 juli
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
- 21 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli