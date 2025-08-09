close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Jarno Opmeer, socials

Opmeer gestraft en verliest zege: ‘Gestraft voor iets dat niet in de regels staat’

Opmeer gestraft en verliest zege: ‘Gestraft voor iets dat niet in de regels staat’

Jarno Opmeer, socials

Jarno Opmeer heeft zijn zege op Silverstone tijdens de derde ronde van het PremierSimGL-kampioenschap verloren. De Nederlander paste in de laatste ronde van de race een slimmigheidje toe en won daarmee, maar staat nu als vierde in de uitslag. Op social media laat Opmeer van zich horen en stelt dat hij gestraft is voor iets wat niet eens in het reglement staat.

Opmeer maakt deel uit van Red Bull Racing als simcoureur en is bovendien regerend F1 Esports-wereldkampioen. Ronde drie van het PremierSimGL-kampioenschap vond afgelopen week plaats op Silverstone, waar Opmeer het onder meer opnam tegen coureurs uit de F1 Esports. In de laatste ronde op Silverstone lag hij op de derde plaats. Hij koos er vervolgens voor om de pitstraat in te duiken, zodat hij eerder over start-finish kwam. Die tactiek werkte en zorgde voor veel verbazing bij zijn collega’s.

Organisatie wijst naar onsportief gedrag Opmeer

Nadat de vlag was gevallen in Silverstone, werd bekend dat de wedstrijdleiding het moment van Opmeer nog zou gaan onderzoeken. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en Opmeer heeft een tijdstraf van drie seconden gekregen. Daardoor valt hij terug naar P4 en is Frederik Rasmussen de winnaar van de wedstrijd. De organisatie stelt dat de racecode van de PSGL door Opmeer is overtreden: "Elk gedrag op de baan dat ingaat tegen de principes van eerlijke competitie of sportiviteit is verboden."

Opmeer is het duidelijk niet eens met beslissing

Ook Opmeer is op de hoogte gesteld van die mededeling. Hij wijst erop dat er momenteel geen regels zijn over het finishen van een race in de pitstraat. De organisatie heeft in het oordeel dan ook gewezen op de sportiviteit. "Het enige kampioenschap ter wereld waar je gestraft kunt worden voor iets dat niet in de regels staat," zo laat Opmeer op X weten.

Gerelateerd

Red Bull Racing Silverstone Jarno Opmeer
'Grote bezorgdheid bij Red Bull Racing over personeel met Horner-contracten'
'Horner-contracten'

'Grote bezorgdheid bij Red Bull Racing over personeel met Horner-contracten'

  • 2 uur geleden
  • 3
Marko over drie andere stoeltjes Red Bull in 2026: 'Dan nemen we een beslissing'
Red Bull in 2026

Marko over drie andere stoeltjes Red Bull in 2026: 'Dan nemen we een beslissing'

  • Gisteren 09:39
  • 1

Net binnen

Red Bull in 2026

Doornbos wijst naar cruciaal jaar Red Bull en Verstappen: "Dus de druk staat er volop"

  • 19 minuten geleden
Zusterteam

McLaren wil constructie Red Bull Racing en Racing Bulls aan banden leggen

  • 1 uur geleden
  • 1
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Norris zoekt tijdens zomerstop maatje Garrix op tijdens optreden | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
'Horner-contracten'

'Grote bezorgdheid bij Red Bull Racing over personeel met Horner-contracten'

  • 2 uur geleden
  • 3
Jarno Opmeer

Opmeer gestraft en verliest zege: ‘Gestraft voor iets dat niet in de regels staat’

  • 3 uur geleden
  • 2
Verstappen & Piquet

Verstappen geniet van zomerstop en toont vakantiekiekjes met Piquet

  • Vandaag 10:49
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
300.000+ views

Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'

  • 21 juli
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
250.000+ views

Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025

  • 21 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x