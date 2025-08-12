In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag ging Robert Doornbos in op de toekomst van Max Verstappen en zijn gesprekken met Mercedes, ging hij ook in op wat de toekomstplannen van Christian Horner zouden kunnen zijn, besprak Max Verstappen een specifieke trainingsmethode van vader Jos Verstappen en gingen we alle tien de teams langs om naar hun eerste seizoenshelft te kijken. Dit is de GPFans Recap van 12 augustus.

Doornbos over toekomst Verstappen bij Red Bull: 'Die gesprekken met Mercedes...'

Robert Doornbos heeft zich uitgelaten over de toekomst van Max Verstappen, nu zeker is dat hij ook in 2026 coureur van Red Bull Racing gaat zijn. Rustig slapen zullen de topmensen bij Red Bull volgens Doornbos echter niet. Meer lezen over wat Doornbos te zeggen had over Verstappen en zijn toekomst in F1? Klik hier!

Verstappen wijst naar specifieke training van vader Jos: “Dát was eigenlijk onze zomervakantie”

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen benadrukt dat alles in de Formule 1 draait om oefenen. De Nederlander blikt terug op zijn jongere jaren, waarin hij het onder anderen opnam tegen zijn vader, die echter over sneller materiaal beschikte. De kunst was om ondanks die ‘handicap’ toch posities te winnen en het vuur aan de schenen te leggen. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft over de opvoeding en vooral training van zijn vader Jos Verstappen? Klik hier!

F1-teams op rapport: McLaren dominant, Red Bull teleurstellend en stijgende lijn bij Sauber

We hebben veertien van de 24 races erop zitten, waardoor we al over de helft zijn. Toch is de zomerstop vaak het moment om te evalueren. Voor een paar teams is dit seizoen beter verlopen dan verwacht, terwijl dat voor andere teams juist niet het geval is. Meer lezen over de rapportcijfers van alle tien de teams en hoe hun eerste seizoenshelft is verlopen? Klik hier!

Doornbos ziet Horner enkel als mede-eigenaar terugkeren: 'Weinig teams waar dat kan'

Volgens Robert Doornbos is het onvermijdelijk dat Christian Horner op een bepaald moment terugkeert in de Formule 1. De analist stelt dat de voormalig teambaas van Red Bull Racing met zijn 51 jaar nog jong genoeg is om een tweede leven binnen de sport te beginnen. Meer lezen over wat Doornbos denkt over een mogelijk nieuwe rol van Horner in F1 of daarbuiten? Klik hier!

Column: Formule 1 ziet megatalenten opkomen, tijd voor de oude garde om te vertrekken

De Formule 1 werd in het raceweekend van Hongarije opgeschrikt door de woorden van Lewis Hamilton, die in zak en as vertelde dat het misschien tijd was voor een andere coureur bij Ferrari. Met al het talent dat zich dit jaar zó goed bewijst, lijken we sowieso op een soort omslagpunt af te stevenen. Het is tijd voor de oude garde om een stapje opzij te doen. De column lezen over Alonso en Hamilton in F1? Klik hier!

