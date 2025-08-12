Volgens Robert Doornbos is het onvermijdelijk dat Christian Horner op een bepaald moment terugkeert in de Formule 1. De analist stelt dat de voormalig teambaas van Red Bull Racing met zijn 51 jaar nog jong genoeg is om een tweede leven binnen de sport te beginnen.

Daags na de race in Silverstone kwam het bericht dat Red Bull Horner uit zijn functie had gezet. Formeel gezien is Horner nog in dienst bij het Oostenrijkse team, maar vermoedelijk zijn de advocaten momenteel bezig met het opzetten van een afkoopregeling. Horner heeft Red Bull Racing vanaf het begin opgebouwd, en Doornbos verwacht in gesprek met Motorsport.com dat we hem weer terug zullen zien in de paddock.

Horner nog hartstikke jong

Mercedes-teambaas Toto Wolff had zich onlangs ook uitgesproken over de toekomst van Horner. De Oostenrijker hoopt vooral dat Horner geen functie krijgt bij de FIA. Doornbos vindt dat Wolff zich daar geen zorgen over hoeft te maken: "Ik zie hem niet terugkeren in een rol bij de FIA. Als teambaas zie ik hem wel nog een keer een poging wagen." Ferrari leek even een optie, maar het team verlengde het contract van Frédéric Vasseur. Alpine is volgens Doornbos mogelijk wél een optie. "Laten we niet vergeten: hij is hartstikke jong. Hij heeft al twintig jaar ervaring, maar is nog steeds pas 51 jaar oud. Twintig jaar ervaring als Formule 1-teambaas en CEO van een van de grootste merken ter wereld, zowel op automotive- als marketinggebied. De successen spreken voor zich."

Alpine een optie?

Horner was bij Red Bull ‘slechts’ de teambaas, maar Bernie Ecclestone onthulde onlangs dat Horner erop uit was om gedeeltelijk eigenaar te worden. Doornbos vermoedt dan ook dat dit is waar Horner in zijn tweede leven binnen de Formule 1 naar streeft. "Er zijn weinig teams waar je dat kunt doen. Dat is alleen Alpine, als ik het lijstje afga. Dat zou nou eens een team kunnen zijn dat op een gegeven moment zo in de problemen zit dat ze zeggen: ‘We weten het even niet meer’ en Flavio [Briatore] gaat het niet voor eeuwig doen dat Christian zegt: ‘Zo’n project vind ik mooi, dat pak ik op, maar ik wil dan aandelen. Dan maken we er weer een geweldig succes van.’ Daar zitten ook knappe koppen die in het verleden succesvol zijn geweest," aldus Doornbos.

