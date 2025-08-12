De Formule 1 werd in het raceweekend van Hongarije opgeschrikt door de woorden van Lewis Hamilton, die in zak en as vertelde dat het misschien tijd was voor een andere coureur bij Ferrari. Met al het talent dat zich dit jaar zó goed bewijst, lijken we sowieso op een soort omslagpunt af te stevenen. Het is tijd voor de oude garde om een stapje opzij te doen.

In dit seizoen verschenen we met maar liefst zes rookiecoureurs aan de start van het jaar en daar waar rijders vaak lang nodig hebben om zich aan te passen aan het hoge niveau van de Formule 1, valt het op dat het de meesten dit jaar toch aardig goed lijkt af te gaan. Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar en ook inmiddels Liam Lawson lijken uitstekend te presteren, ook al hadden sommigen een taai begin. Ook Oliver Bearman laat bij tijd en wijlen zien in een niet al te beste wagen dat hij ontzettend veel talent heeft om er wat van te maken. Hetzelfde geldt - op de mindere wagen na - ook zeker voor Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan begon uitstekend aan zijn avontuur in de koningsklasse, al heeft hij sinds het Europese seizoen last van een dipje. Geen probleem, dat hoort erbij in de ontwikkeling van een jong talent en komt op de lange termijn de carrière van een coureur alleen maar ten goede. Trial and error, zoals ze in Engeland zo mooi zeggen,.

Hamilton

De tijd van trial and error is voor de gevestigde orde echter wel voorbij. Tijdens het raceweekend in Hongarije zakte niemand minder dan Lewis Hamilton, groot recordkampioen in de koningsklasse en - punt van discussie - misschien wel de meest succesvolle coureur aller tijden, als een plumpudding in elkaar voor het oog van de hele wereld. "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton na zijn beroerde kwalificatie in Boedapest. Dit is niet hoe je een groot kampioen als Hamilton wil zien.

Sowieso is het al een vrij lastig jaar gebleken voor de Britse rijder. Vol goede hoop en bombarie werd hij binnengehaald bij de Maranello-formatie. De beelden van rijen aan mensen die voor het seizoen een glimp van de Brit wilden opvangen op het circuit van Imola staat nog op het geheugen gegrift. Het lijkt echter allemaal valse hoop geweest te zijn. Hamilton laat zo heel af en toe nog een glimp van zijn klasse zien, maar over het algemeen is het vrij duidelijk dat hij gewoon aan pure snelheid toe moet geven ten opzichte van de jongere garde in de Formule 1, met Charles Leclerc - zijn teammaat - voorop. Na een half jaartje Ferrari is het inmiddels wel vrij duidelijk: Hamilton gaat in Italië niet zijn gedroomde achtste wereldtitel binnenhalen. En eerlijk is eerlijk: waarom zou hij dan nog zichzelf zo pijnigen? Hij is een pure winnaar en doet het - net als Max Verstappen - niet voor minder. Dan wordt het gewoon tijd om plaats te maken voor nieuw talent, zoals Ferrari-protegé Bearman, en te gaan genieten van zijn vele andere hobby's.

Alonso

Dan komen we terecht bij zijn generatiegenoot en tevens levende legende, Fernando Alonso. Hoewel Aston Martin dit jaar niet over een geweldige auto beschikt, lijkt het zelfs bij de Spanjaard ook zo te zijn dat hij toch wel wat ingeleverd heeft op het gebied van pure snelheid. Niet helemaal gek, natuurlijk. De tweevoudig wereldkampioen tikt inmiddels de 44 jaar oud aan. Met name de start van het jaar was dramatisch bij de man uit Oviedo. Inmiddels gaat het wat beter, maar onderaan de streep zijn het de punten die tellen. Hij verzamelde er pas 26 en dat zijn er precies evenveel dan de niet altijd zo hoog ingeschatte Lance Stroll. Dat zijn toch wel harde en pijnlijke cijfers, vooral voor een Alonso-fan, waar ik mezelf toch ook wel toe reken.

Ook Johnny Herbert stipte dat eerder deze week terecht aan: "Lance krijgt veel kritiek, maar opnieuw zat hij niet ver van Fernando Alonso vandaan, over wie iedereen nog steeds heel positief praat. Is Fernando nog dezelfde Fernando als toen hij die twee wereldkampioenschappen won? Ik zou zeggen van niet. Hij was speciaal in die tijd, het was ongelooflijk wat hij met de auto deed in die periode. Maar het einde nadert en dat betekent dat je moet kijken wat het beste is voor het team. Lance heeft bewezen dat hij op dit moment net zo goed is als Fernando, en misschien zelfs een beetje beter kan worden. Dus er moet een beslissing worden genomen." Eerlijk is eerlijk: daar zit toch zeker een kern van waarheid in. Stroll heb ik niet zo hoog zitten, dus dan moeten we toch ook constateren dat het bij Alonso minder begint te worden. Vorig jaar behaalde hij bijna het driedubbele aan punten van Stroll. Nu staan ze in de zomerstop gelijk. De cijfers liegen - helaas - niet.

Grote talenten

Er zijn een aantal jaren geweest waarin we meerdere oude rotten (te) lang in de koningsklasse zagen doorrijden, maar dat ging vaak dan ook gepaard met een heel dun vijvertje waaruit de teams moesten vissen als het ging om de nieuwe aanwas voor de Formule 1. Dat is nu natuurlijk wel anders. Zoals we eerder al bespraken, hebben we dit jaar zes rookies in de Formule 1, waarbij eigenlijk vi8jf van de zes mij wel behoorlijk hebben weten te bekoren. Met name Bortoleto, Hadjar en ook Antonelli durf ik inmiddels wel een grote toekomst te voorspellen, terwijl ook Lawson en Bearman zeker wat moois kunnen gaan neerzetten. Over Franco Colapinto heb ik zo mijn twijfels, maar hij is ook nog jong en moet wellicht wat gepolijst worden. Ik zie dan liever zo'n coureur de kans krijgen dan een op leeftijd rakende routinier die vooral tegen de klok aan het vechten is.

Als je dan als bijvoorbeeld een Aston Martin zijnde toch de kans hebt om een man als Alonso de fakkel door te laten geven aan bijvoorbeeld Bortoleto, nota bene zijn eigen protegé, dan laat je die kans toch niet liggen als je in de toekomst wil gaan strijden om wereldkampioenschappen? De Braziliaan maakt een stormachtige ontwikkeling door en lijkt gemaakt voor het grote werk, kijkende naar zijn volwassen rijgedrag en pure snelheid. Niet alleen in de Formule 1 zitten al een aantal grote talenten, ook in de lagere klassen komen ze eraan. Wat te denken van Arvid Lindblad? Het achttienjarige supertalent uit de Red Bull-opleiding wordt momenteel klaargestoomd om in 2026 op de grid te stappen, iets dat dan waarschijnlijk ten faveure gaat van Yuki Tsunoda. Zo moet het: de Japanner is gewogen en te licht bevonden, doorschakelen. Dat moet ook meer gebeuren bij de oudere garde.

Cadillac

Het doet me dan eigenlijk ook een beetje pijn als ik al die geruchten rondom het volgend jaar debuterende Cadillac te lezen. De Amerikaanse renstal, die met veel controverse en bombarie uiteindelijk tóch toegang kreeg tot de Formule 1, beloofde lange tijd om te gaan voor een formatie met een ervaren rot én een jong (Amerikaans) talent. Helemaal prima, een begrijpelijke formule voor een nieuw te vormen team. Bovendien kan een ervaren coureur een jong talent helpen om de kneepjes van het vak te leren, zoals we bijvoorbeeld ook bij de uitstekende samenwerking van Nico Hülkenberg en Bortoleto zien bij Sauber. Toch lijkt dat hele idee van het jonge talent inmiddels naar de achtergrond verdreven.

Rondom Cadillac horen we namelijk alleen nog maar namen van (uitgerangeerde) coureurs die hun kans in de Formule 1 al lang en breed gehad hebben. Valtteri Bottas en Sergio Pérez worden veelvuldig verbonden aan het gloednieuwe team, terwijl zelfs de naam van Daniel Ricciardo even rondzong. Kom op mensen, wees eens creatief, geef naast een ervaren rijder een jong talent de kans en schakel gewoon door. Bottas en Pérez samen gaan je nieuwe team op de lange termijn écht niet naar een hoger niveau tillen.

Tijd voor frisse wind

Het is dus wat mij betreft duidelijk: we zijn op een omslagpunt gekomen met een prachtige talentpool met zeer vaardige coureurs die klaarstaan om het nieuwe tijdperk in te luiden. Met name Hamilton zal zich de komende maanden toch wel echt achter de oren moeten gaan krabben: wil ik dit nog wel? Ben ik nog wel goed genoeg? Maar ook een team als Aston Martin moet aan de toekomst gaan denken en overwegen of het niet - op de lange termijn - veel meer gaat opleveren om een jonge rijder de kans te geven en dan toch afscheid te nemen van de legendarische Alonso. Bij Red Bull doen ze daar niet zo moeilijk over: het lijkt op zeker zo te zijn dat we Lindblad volgend jaar gaan zien verschijnen en Tsunoda zien verdwijnen naar de achtergrond. Hopelijk durven meer teams het Red Bull-voorbeeld te volgen en houdt met name Hamilton na dit seizoen de eer aan zichzelf om zo zijn waardevolle plekje aan een coureur als Bearman te gunnen.

