Hoewel de Grand Prix van België bij veel fans hoog op de ranglijst van mooiste races staat, werd de editie van 2025 - niet voor het eerst de afgelopen jaren - een grote farce. Kansen op een spannende en spectaculaire race werden ons ontnomen en Max Verstappen sprak terecht zijn irritaties uit. Wat is dat toch met Spa-Francorchamps?

Dit weekend was het tijd voor de Grand Prix van België, een race waar ik - en volgens mij met mij een groot deel van alle Formule 1-fans - altijd reikhalzend naar uitkijk. Ik begin me echter steeds meer af te vragen of dat nog wel de moeite is. Keer op keer worden we de afgelopen jaren teleurgesteld op Spa-Francorchamps, een circuit dat toch in principe alles te bieden heeft wat je van een Grand Prix verwacht. Een enorme historie, legendarische bochten, hoge snelheden, inhaalmogelijkheden te over en ga zo maar door. Toch draaide ook weer deze editie, zoals zo vaak de laatste jaren, uit op een deceptie. Tot overmaat van ramop was dat ook nog eens ontzettend onnodig.

Rode vlag

De weergoden die moesten zorgen voor een chaotische en spectaculaire race waren namelijk goedgezind. Vlak voor aanvang van de race op zondag ging er een goeie bak water of het circuit. Alle trouwe fans die aanwezig waren op het circuit werden richting de start van 15:00 uur flink nat gerend, maar dat zou het allemaal waard zijn met het spektakel dat hen te wachten stond. Stipt om drie uur gingen de lichten uit voor de formatieronde, maar het feest was van korte duur. De spray was te veel en de baan was te nat, althans zo besliste de wedstrijdleiding. De rode vlag ging uit, de start werd uitgesteld en het duurde bijna anderhalf uur voordat we uiteindelijk tóch van start konden, ondanks het feit dat het al meermaals droog was geweest en er zelfs al lange tijd een zonnetje doorgebroken was in Spa. Uiteindelijk gingen we van start, kwam er geen regen meer, konden we al snel naar slicks en werd het een slaapverwekkende optocht.

Verstappen en Hamilton

Echt heel erg jammer en een gemiste kans van de FIA. Wat is er gebeurd met de Formule 1 waar ik ooit zo gek op werd? Spanning, gevaar, waaghalzen, door weer en wind. Niks was ervan te zien zondag in België, terwijl echt alle kansen er lagen om dit een klassieker te laten worden in de Formule 1-geschiedenis. Toen ik na afloop van de domper in de mediapen stond om de coureurs op te vangen, had ik wel verwacht dat er de nodige kritieken vanuit de rijders zouden komen richting de FIA en het (te) lange wachten op het van start gaan van de race. Hier kwam echter niks van in. Bijna alle rijders waren het eens met de manier van werken en konden begrip opbrengen voor de situatie. Die zag ik niet helemaal aankomen.

Toch waren er gelukkig nog twee heren die wél hun mond open durfden te doen en gewoon hadden willen rijden in de wisselende omstandigheden, die naar mijn mening niet in de buurt kwamen van de gure omstandigheden in 2021: Max Verstappen en Lewis Hamilton. Twee heren die veel vertrouwen hebben in de eigen kunsten in de regen, weten dat ze op zichzelf kunnen steunen in wisselende omstandigheden en de ervaring te hebben juist dan wat te laten zien. Met name bij Verstappen was de frustratie groot. Hij en zijn team hadden de complete afstelling van de wagen op regen ingesteld, waarna de FIA dus nét zo lang wachtte totdat het opgeklaard en zonnig was.

De frustraties bij Max waren dan ook hoog toen we hem te spreken kregen na afloop: "Om 15:00 uur, gelijk vanaf het begin. Het regende niet eens. Natuurlijk, tussen bocht 1 en 5 lag wel wat water, maar als je twee ronden achter de safety car had gedaan, was dat ook al grotendeels opgelost. De rest van de baan was sowieso al ready to go. Het is een beetje zonde. Ik wist dat ze iets voorzichtiger zouden zijn na Silverstone, maar dit sloeg nergens op. Dan kun je beter gelijk zeggen: 'Oke, we wachten totdat het compleet droog is en dan beginnen we op slicks'. Want dit is niet wat een regenrace inhoudt voor mij. Het is een beetje zonde voor iedereen, want zo krijg je niet meer die klassieke regenraces te zien. Tussen bocht 1 en 5 was het zicht slecht, maar rijd een paar ronden en dan is het veel beter. En als je niks kunt zien, kun je altijd van je gas gaan. Dan komt er vanzelf een moment dat je wel weer zicht hebt", zo foeterde hij. Iets met een spijker en de kop. Goed gezegd, Max.

Full wets

Een grote verbazing die bij mij kwam opzetten was de vraag rondom het bestaan en de functie van de full wets-banden. Wederom bleken deze banden van Pirelli eigenlijk voor Jan Doedel in het repertoire van de bandenselectie te bestaan. In vroegere tijden waren deze omstandigheden op Spa ideaal geweest om de volledige regenbanden onder de wagens te schroeven, de race te starten onder de natte omstandigheden en de bal bij de coureurs te laten wanneer er overgeschakeld kon worden naar de intermediates. Zeker weten had dit - met de tweede bui die uiteindelijk ook nog neerviel op Spa-Francorchamps - een hoop spektakel, verschillende tactieken en een overhoop gegooide grid opgeleverd. Waarom zijn deze banden zo onbruikbaar? Hier moet Pirelli echt kritisch naar gaan kijken.

Rol van Spa als circuit?

Wat ergens ook wel opvallend was, was dat er op Silverstone door de FIA wel heel anders werd omgegaan met de regen dan hier op Spa-Francorchamps. Het lijkt erop dat de zware ongelukken uit het verleden en de lay-out van Spa an sich hier ook wel aan bij hebben gedragen. De afgelopen jaren zijn we natuurlijk tragisch Anthoine Hubert en Dilano van 't Hoff kwijtgeraakt na een crash in natte omstandigheden op Spa, wat dan ergens wel weer kan verklaren waarom men extra voorzichtig is met beslissingen op dit circuit. Bovendien kan het bij een crash op sommige punten van het circuit flink misgaan, wanneer je door een klapper, zoals die van Lando Norris ook in 2021, weer het circuit op klettert. Zeker bij de start en bij beperkt zicht is dit natuurlijk wel erg gevaarlijk in de regen met het beperkte zicht.

Toch moeten we ook wel van de anno 2025 erg veilige Formule 1-wagens uit kunnen gaan. De klappen die deze auto's kunnen opvangen, zijn groot. De laatste fatale crash in de koningsklasse dateert alweer van 2015, toen Jules Bianchi het leven liet na zijn crash op Suzuka. Belangrijke kanttekening hierbij is natuurlijk wel dat we te maken hadden met een uitzonderlijke situatie, waarin veiligheidsprotocollen niet nageleefd werden en er een takelwagen op het circuit stond in een situatie waarin deze er niet had mogen staan. Bovendien waren de weersomstandigheden ook weer niet zó dramatisch dat er écht niet gereden kon worden, zoals Verstappen ook al terecht aanhaalde. Het lijkt er dan ook dat men bij de FIA extra voorzichtig heeft gehandeld omdat we hier op Spa aanwezig waren. Bij dit weer op welk ander circuit dan ook, was er wellicht al veel eerder gereden.

Spa niet geschikt voor deze auto's

Enfin, de race ging na het lange wachten uiteindelijk onder zonnige en opdrogende omstandigheden van start en wat volgde was wederom een teleurstellende Belgische Grand Prix. Het is ironisch om te zien dat men op één van de langste rechte stukken op de kalender, het wereldberoemde Kemmel Straight, er zélfs met DRS amper ingehaald kan worden. Is Spa met de huidige Formule 1-auto's, die gebukt gaan onder vuile lucht, nog wel een race die geschikt is en om naar uit te kijken? Het leek er niet op. We zagen amper inhaalacties, spannende manoeuvres en het was duidelijk lastig om voorliggers lange tijd te volgen. Wat we vervolgens zagen, was een volgende editie van een wederom teleurstellende race op Spa. Ik had te doen met de vele fanatieke fans die vanaf 8:00 uur in de ochtend trouw op hun campingstoeltje in de regen zaten, om uiteindelijk dit te zien te krijgen.

Hopelijk beterschap in 2026

Het doet pijn in mijn hart om dit te zeggen. Maar als het hier onder natte omstandigheden te gevaarlijk is én onder droge omstandigheden praktisch onmogelijk om in te halen, is het inderdaad wellicht tijd om gewoon te vertrekken uit België. Natuurlijk gaan de wagens in 2026 weer enigszins op de schop, waardoor we wellicht wat verbetering gaan zien, al heb ik daar mijn twijfels bij. Mocht er niks verbeteren, is het wellicht maar goed ook dat we vanaf 2028 België in een roulatiesysteem gaan zien op de kalender. Wellicht ben ik wat negatief, maar de frustraties zijn nog vers van gisteren. De weergoden gaven alle ingrediënten voor misschien wel de mooiste race van dit seizoen. De combinatie van de laffe FIA-beslissingen, het gebrek aan een werkende full wet-band en de slechte inhaalmogelijkheden met de huidige auto's onder droge omstandigheden hebben precies laten zien wat er op dit moment allemaal mis is in de Formule 1 én hebben ons een klassieker door de neus geboord.

